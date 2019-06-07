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“فيسبوك” تمنع “هواوي” من التثبيت المسبق لجميع تطبيقاتها

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 7 يونيو 2019 - 3:41 مساءً
“فيسبوك” تمنع “هواوي” من التثبيت المسبق لجميع تطبيقاتها

كشفت وكالة “رويترز” أن شركة “فيسبوك” لن تسمح لـ”هواوي” بتثبيت تطبيقاتها مسبقا على هواتفها الذكية بعد الآن.

ويعد هذا الإجراء أحدث مثال على قيام شركات التكنولوجيا العملاقة بقطع علاقاتها مع شركة الاتصالات الصينية عقب إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظرا تجاريا عليها.

ويقول تقرير وكالة “رويترز” إن أصحاب هواتف “هواوي” سيظلون قادرين على تنزيل واستخدام تطبيقات عملاق الشبكات الاجتماعية مثل “واتس آب” و”إنستغرام” والتطبيق الرئيسي لـ”فيسبوك”، وسيستمرون في تلقي التحديثات بواسطة متجر “غوغل بلاي”.

ويبدو أن “فيسبوك” قررت الانضمام إلى الحظر التجاري المفروض على “هواوي، جنبا إلى جنب مع “غوغل” التي حصلت على ترخيص مؤقت لمواصلة إرسال تحديثات الأمان إلى هواتف الشركة الصينية الحالية، الموجودة في المتاجر أو تلك التي ما تزال في الخازن.

ولن تتمكن الإصدارات المستقبلية من هواتف “هواوي” من الوصول إلى متجر “غوغل بلاي” والحصول على تحديثات تطبيقات “أندرويد”، ما لم تعدل الولايات المتحدة عن قرارها.

وأكدت “رويترز” أن “فيسبوك” ستمنع التثبيت المسبق لتطبيقاتها على “أي هاتف جديد لم يغادر المصنع بعد”.

وهذه الخطوة من “فيسبوك” تغلق سبيلا آخر محتملا لـ”هواوي” لتقديم تطبيقات مهمة للعملاء، ما يؤكد حقيقة أنه سيتعين عليها أن تعمل بمفردها مع متجر التطبيقات الخاص بها.

المصدر: ذي فيرج

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تكنولوجيا
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