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القبض على شاب أطلق النار في إحدى المناسبات بالرياض

كل الوطنآخر تحديث : السبت 8 يونيو 2019 - 6:46 مساءً
القبض على شاب أطلق النار في إحدى المناسبات بالرياض

كل الوطن – الرياض: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه قيام شاب بإطلاق أعيرة نارية من سلاح رشاش بشكل عشوائي أمام أحد المنازل غير آبه بالعواقب مما عرض الآخرين للخطر ، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وتم القبض عليه بمحافظة وادي الدواسر وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

موكداً أن شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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