أرملة الراحل محمد نجم تتهم “شيخ الحارة” بالتسبب في موت زوجها

اتهمت أرملة الفنان الراحل محمد نجم برنامج “شيخ الحارة” الذي عرض في رمضان، بالتسبب بمرض زوجها وموته، وأثارت تصريحاتها جدلا واسعا، دفع القائمين على البرنامج للرد عليها.

وتعهدت أرملة الفنان الراحل أمام الإعلامي وائل الإبراشي خلال تقديمه واجب العزاء، بأنها ستأخذ حقه من برنامج “شيخ الحارة” الذي عرض على فضائية “القاهرة والناس”، وتسبب في مرضه وموته، حسب قولها.

في المقابل، رد الكاتب الصحفي ورئيس تحرير برنامج “شيخ الحارة” محمد الشواف على هذا الاتهام عبر حسابه الشخصي على Facebook قائلا: “أولا رحمة الله على الأستاذ محمد نجم رحمة واسعة وفنان عظيم خسرناه وغيبه الموت”.

وتابع: ثانيا بعد حلقة الأستاذ أحمد آدم اللي رد فيها على تصريح للأستاذ نجم بدون تجريح محدش طلب من أسرة الفنان يرد معانا على كلام أحمد آدم .. ولو كانوا طلبوا الرد في البرنامج كان هيتعمله حلقة زي حلقة الأستاذ أحمد آدم اللي بالمناسبة يسأل هو عن تصريحاته مش إحنا”.

وأضاف: “ثالثا كانت فين أسرة الفنان من يوم 2 رمضان لحد النهاردة وصبروا علينا ليه وإحنا ما ذعناش الحلقة.. رابعا شكرا لشيخ الحارة أنه لسه مثار جدل وأي حد عنده أزمة أو محتاج يفضفض ويحط همه في حد يطلع يقول شيخ الحارة السبب توضيح صغير برضه لأننا مش طرف حقيقي في أي هري منتظر”.

وتابع: “حلقة الأستاذ أحمد آدم كانت يوم 7 مايو الأستاذ نجم دخل المستشفى 20 مايو.. هل يعقل أنه فضل تعبان من يوم الحلقة لحد يوم 20 مايو؟”.

المصدر: “المصريون”