خالد الفيصل في قصيدة جديدة عن الملك سلمان

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو للقصيدة الجديدة للأمير خالد الفيصل التي جاءت بعنوان “سلمان العروبة والإسلام”.
وقال الفيصل في القصيدة:
ما همني جاه ولا همني مال *** ما همني إلا رفعة الرأس بأفعال
أخدم بيها ديني وداري وعمي *** أللي حشموني بالكرامة والإقبال
سلمان سلمان العروبة والإسلام *** شيخ على ظهر النواميس خيال
فارس زمانه والدول تستهيبه *** العز مسراحه والأمجاد مقيال
مانيب أوصف عمي بوصف غيره *** لي صفوا الحكام يزمي بالأمثال
لي حق أماري به وهو سابق الملك *** أوي والله من رجاجيل يا رجال
جدي وأبوي وخمسة أعمامي ملوك *** وراي ما افخر بالنوادر والأبطال.