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خالد الفيصل في قصيدة جديدة عن الملك سلمان

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 9 يونيو 2019 - 4:33 مساءً
خالد الفيصل في قصيدة جديدة عن الملك سلمان

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو للقصيدة الجديدة للأمير خالد الفيصل التي جاءت بعنوان “سلمان العروبة والإسلام”.

وقال الفيصل في القصيدة:

ما همني جاه ولا همني مال *** ما همني إلا رفعة الرأس بأفعال

أخدم بيها ديني وداري وعمي *** أللي حشموني بالكرامة والإقبال

سلمان سلمان العروبة والإسلام *** شيخ على ظهر النواميس خيال

فارس زمانه والدول تستهيبه *** العز مسراحه والأمجاد مقيال

مانيب أوصف عمي بوصف غيره *** لي صفوا الحكام يزمي بالأمثال

لي حق أماري به وهو سابق الملك *** أوي والله من رجاجيل يا رجال

جدي وأبوي وخمسة أعمامي ملوك *** وراي ما افخر بالنوادر والأبطال.

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