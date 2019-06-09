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الأمير خالد الفيصل يُعزي الدكتور الشهري في وفاة زوجته وأبنائه

كل الوطن1آخر تحديث : الأحد 9 يونيو 2019 - 4:44 مساءً
الأمير خالد الفيصل يُعزي الدكتور الشهري في وفاة زوجته وأبنائه

جدة- واس/ استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بمقر الإمارة في جدة، الدكتور عبدالرحمن الشهري, الذي توفيت زوجته وثلاثة من أبنائه إثر حريق نشب في منزلهم بمكة المكرمة.

وقدّم الأمير خالد الفيصل تعازيه ومواساته للشهري، سائلاً الله للمتوفين الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

من جانبه عبّر الشهري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته غير المستغربة على ولاة أمر هذه البلاد.

وكانت زوجة الشهري وأبناؤه الثلاثة توفوا نتيجة حريق وقع في منزلهم بحي بطحاء قريش بمكة المكرمة الأحد الماضي.

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