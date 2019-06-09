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بابا الفاتيكان يصلي من أجل السلام في السودان

كل الوطن1آخر تحديث : الأحد 9 يونيو 2019 - 5:16 مساءً
بابا الفاتيكان يصلي من أجل السلام في السودان

اتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)– دعا البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، الأحد، إلى الصلاة من أجل السلام في السودان.

وقال بابا الفاتيكان، في خطابه الأسبوعي، في ساحة القديس بطرس، إن “الأخبار الواردة من السودان تثير القلق والألم، دعنا نصلي من أجل هذه الأمة حتى يتوقف العنف، وحتى يتحقق الصالح العام لهذه الأمة من خلال الحوار”، حسبما ورد في بيان المكتب الصحفي للفاتيكان، والذي وصلت CNN نسخة منه.

يأتي نداء البابا فرانسيس في الوقت الذي دعت قوى الحرية والتغيير في السودان، إلى العصيان المدني الشامل اعتبارًا من الأحد، للمطالبة بإسقاط المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وذلك على خلفية مقتل العشرات الأسبوع الماضي أثناء فض قوات الأمن للاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش

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