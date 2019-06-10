مذبحة أسرية مروعة.. سيدة تذبح طفليها وتقطع شرايين يدها

نفذت سيدة أربعينية مذبحة أسرية مفجعة، حيث قتلت طفليها في ظروف غامضة، وقطعت شرايين يدها وترقد في المستشفى فاقدة للوعي لا يمكن استجوابها من قبل جهات التحقيق، ولا تزال أجهزة الأمن في محافظة السويس تبحث عن أسباب الجريمة ودوافع تلك السيدة في تنفيذ جريمتها.

وكشفت تحريات المباحث وتحقيقات النيابة من خلال مناظرة جثماني الطفلين أن الأم طعنت ولديها اللذين يبلغان من العمر 5 و4 أعوام، بسكين في الرقبة وأماكن أخرى حتى فارقا الحياة داخل منزل الأسرة قبل أن تحاول الانتحار بذات السكين عن طريق قطع شرايين يدها، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي الطفلين لبيان أسباب وفاتهما.

وقال مصدر أمني إن الأم تدعى «هند. م» 30 عاماً، ومقيمة بمساكن الكوثر بحي فيصل بمحافظة السويس، وترقد حالياً في العناية المركزة بمستشفى السويس العام، بسبب محاولتها الانتحار، وتجري المباحث استجواباً لأقارب تلك السيدة وجيرانها لمعرفة أسباب الجريمة ودوافعها.

وقد تلقت مديرية أمن السويس، بلاغاً بقيام سيدة بقتل أطفالها داخل مساكن الكوثر بمحافظة السويس، وعددهم اثنان، وأن السيدة بعد أن قتلت طفليها حاولت الانتحار بقطع شرايين يدها، وجارٍ محاولة إنقاذها عن طريق أطباء مستشفى السويس العام، وتم استدعاء والد الأطفال، مؤكداً أن الحقيقة ستظهر بعد استجواب كافة الأطراف.