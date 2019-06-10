تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن مذبحة أسرية مروعة.. سيدة تذبح طفليها وتقطع شرايين يدها كل الوطن أمير الرياض يقدم العزاء في وفاة سلطان بن قرملة كل الوطن الغارديان: النظام السوري يهدم منازل وممتلكات معارضيه كل الوطن في مصر : “جنون الليمون” يثير الجدل والسخرية.. والحكومة تعلّق كل الوطن حالتان خلال 9 أيام.. جثث الأبقار تثير الاشمئزاز بشواطئ تل أبيب كل الوطن ترامب يهاجم “ناسا” ويذهل الجميع بقوله : القمر جزء من المريخ كل الوطن البطيخ.. 10 فوائد رائعة و”خطر وحيد” كل الوطن إياكم الشاي والقهوة بعد اليوم… هل تعرف صديق مدمن على أحد هذين المشروبين؟ كل الوطن الحكومة الفلسطينية: تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل خارجة عن الشرعية وتنال من هيبة بلاده كل الوطن بابا الفاتيكان يصلي من أجل السلام في السودان
» » مذبحة أسرية مروعة.. سيدة تذبح طفليها وتقطع شرايين يدها

مذبحة أسرية مروعة.. سيدة تذبح طفليها وتقطع شرايين يدها

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 10 يونيو 2019 - 12:25 مساءً
مذبحة أسرية مروعة.. سيدة تذبح طفليها وتقطع شرايين يدها

نفذت سيدة أربعينية مذبحة أسرية مفجعة، حيث قتلت طفليها في ظروف غامضة، وقطعت شرايين يدها وترقد في المستشفى فاقدة للوعي لا يمكن استجوابها من قبل جهات التحقيق، ولا تزال أجهزة الأمن في محافظة السويس تبحث عن أسباب الجريمة ودوافع تلك السيدة في تنفيذ جريمتها.

وكشفت تحريات المباحث وتحقيقات النيابة من خلال مناظرة جثماني الطفلين أن الأم طعنت ولديها اللذين يبلغان من العمر 5 و4 أعوام، بسكين في الرقبة وأماكن أخرى حتى فارقا الحياة داخل منزل الأسرة قبل أن تحاول الانتحار بذات السكين عن طريق قطع شرايين يدها، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي الطفلين لبيان أسباب وفاتهما.

وقال مصدر أمني إن الأم تدعى «هند. م» 30 عاماً، ومقيمة بمساكن الكوثر بحي فيصل بمحافظة السويس، وترقد حالياً في العناية المركزة بمستشفى السويس العام، بسبب محاولتها الانتحار، وتجري المباحث استجواباً لأقارب تلك السيدة وجيرانها لمعرفة أسباب الجريمة ودوافعها.

وقد تلقت مديرية أمن السويس، بلاغاً بقيام سيدة بقتل أطفالها داخل مساكن الكوثر بمحافظة السويس، وعددهم اثنان، وأن السيدة بعد أن قتلت طفليها حاولت الانتحار بقطع شرايين يدها، وجارٍ محاولة إنقاذها عن طريق أطباء مستشفى السويس العام، وتم استدعاء والد الأطفال، مؤكداً أن الحقيقة ستظهر بعد استجواب كافة الأطراف.

رابط مختصر
2019-06-10 2019-06-10
جرائم وحوادث
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن