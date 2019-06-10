حملة من السخرية على وسائل التواصل الإجتماعي بسبب الليمون

تحول “​الليمون​” في مصر إلى سبب لتداول السخرية والنكات عنه على وسائل التواصل الإجتماعي، بعد ارتفاع أسعاره إلى نحو 100 جنيه (نحو 5.8 دولار) للكيلوغرام الواحد وذلك بعدما كان من أرخص السلع في مصر.

ومن بين التعليقات الساخرة التي انتشرت :

“ماخلاص بقي ياوحش عرفنا ان معاك شوال لمون وهتنافس نجيب ساويرس الليمون”

“حتى الحاجة اللي بتروق الدم غلّوها شكرا يا مصر شكرا الليمون”

“على الطلاق على ايامي كانوا بياخدو بباقي فلوسهم لمون كيلو الليمون” (وتجدر الإشارة أن هذا التعليق كان مرفقاً مع صورة الرئيس المصري السابق حسني مبارك).

“كيلو الليمون في عهد السيسي بـ 100 جنيه، أوعي تنسي إن كيلو المانجو في عهد دكتور مرسي كانت بـ 4 جنيه”.

“برطمان ليمون مخلل للبيع باعلى سعر….”

“هتعمل ايه لو معاك ١٠٠ جنية هل تشترك في تطبيق تتفرج فيه على الدراما اللمؤخذة المصرية ولا تشتري تذكرة وتشجع منتخب حصالة كأس العالم ولا تشتري كيلو ليمون وتروق اعصابك اللي اتحرقت …انا اخترت الليمون”