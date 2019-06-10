تعرف على سر بكاء والدة أحمد السقا

عبرت نادية السروجي والدة الفنان أحمد السقا، عن إعجابها بمسلسل “ولد الغلابة” الذي نافس به خلال الموسم الرمضاني، وذلك خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج “الحكاية” مع عمرو أديب الذي يعرض عبر شاشة “MBC مصر”.

وأشادت والدة السقا بفريق عمل المسلسل واصفة إياهم بالعبقرية وعلى رأسهم المخرج محمد سامي.

وقالت السروجي إنها بكت كثيرا في مشهد وفاة “ونيسة” والدة السقا في مسلسل “ولد الغلابة” مضيفة ” قلت لأحمد إنني شعرت وكأنه يتحدث إلي وقتها”.

وأشارت السروجي إلى أنها تخشى عليه كثيرا حتى الآن، وتتعامل مع أعماله مثل الجمهور العادي مضيفة “لا أعلم حكاية المسلسل ولا حتى يخبرني نهايته”.

جدير بالذكر أن أحمد السقا شعر بالخجل من كلام والدته على الهواء متمنيا لها الصحة والعافية.

نافس السقا في الموسم الرمضاني بمسلسل “ولد الغلابة” وشاركه البطولة مي عمر ومحمد ممدوح وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصبّاح.

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