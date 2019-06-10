تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الثقفي في ذمة الله كل الوطن تعرف على سر بكاء والدة أحمد السقا كل الوطن حملة من السخرية على وسائل التواصل الإجتماعي بسبب الليمون كل الوطن مذبحة أسرية مروعة.. سيدة تذبح طفليها وتقطع شرايين يدها كل الوطن أمير الرياض يقدم العزاء في وفاة سلطان بن قرملة كل الوطن الغارديان: النظام السوري يهدم منازل وممتلكات معارضيه كل الوطن في مصر : “جنون الليمون” يثير الجدل والسخرية.. والحكومة تعلّق كل الوطن حالتان خلال 9 أيام.. جثث الأبقار تثير الاشمئزاز بشواطئ تل أبيب كل الوطن ترامب يهاجم “ناسا” ويذهل الجميع بقوله : القمر جزء من المريخ كل الوطن البطيخ.. 10 فوائد رائعة و”خطر وحيد”
» » » المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الثقفي في ذمة الله

المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الثقفي في ذمة الله

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 10 يونيو 2019 - 12:35 مساءً
المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الثقفي في ذمة الله

خالد زنان : جدة: انتقل إلى رحمة الله الأستاذ عبدالله بن أحمد الثقفي المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة المكلف بإدارة تعليم جدة بعد معاناة مع المرض لم تمهله طويلاً حيث أدخل المستشفى يوم الخميس الثالث من شوال ١٤٤٠هـ ووافته المنية يوم الأحد السادس من شوال وسيتم الصلاة عليه فجر الاثنين السابع من شوال في المسجد الحرام والدفن في مقبرة شهداء الحرم‫ بالشرائع‬⁩.

رحم الله المربي الفاضل والقلب الطيب عبدالله الثقفي وغفر له وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. ‏رجل له أيادي بيضاء في فعل الخير وخدمة الناس جزاه الله خير الجزاء ..

كم الدعاء له والذكر الطيب وتناقل خبر وفاته في وسائل التواصل ومجاميع الواتس والجهات الإعلامية اعطى انطباعاً عن مكانة هذا الرجل وما تركه من أثر جعلت حتى من لا يعرفه يترحم عليه ويدعي له.

اسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويعفو عنه وأن يعصم قلب أهله وذويه وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله.

رابط مختصر
2019-06-10 2019-06-10
أخبار المناطق
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن