المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الثقفي في ذمة الله

خالد زنان : جدة: انتقل إلى رحمة الله الأستاذ عبدالله بن أحمد الثقفي المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة المكلف بإدارة تعليم جدة بعد معاناة مع المرض لم تمهله طويلاً حيث أدخل المستشفى يوم الخميس الثالث من شوال ١٤٤٠هـ ووافته المنية يوم الأحد السادس من شوال وسيتم الصلاة عليه فجر الاثنين السابع من شوال في المسجد الحرام والدفن في مقبرة شهداء الحرم‫ بالشرائع‬⁩.

رحم الله المربي الفاضل والقلب الطيب عبدالله الثقفي وغفر له وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. ‏رجل له أيادي بيضاء في فعل الخير وخدمة الناس جزاه الله خير الجزاء ..

كم الدعاء له والذكر الطيب وتناقل خبر وفاته في وسائل التواصل ومجاميع الواتس والجهات الإعلامية اعطى انطباعاً عن مكانة هذا الرجل وما تركه من أثر جعلت حتى من لا يعرفه يترحم عليه ويدعي له.

اسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويعفو عنه وأن يعصم قلب أهله وذويه وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله.