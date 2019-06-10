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ملاكم يسقط منافسه بضربة قاضية مثيرة للجدل (فيديو)

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 10 يونيو 2019 - 5:41 مساءً
ملاكم يسقط منافسه بضربة قاضية مثيرة للجدل (فيديو)

أسقط الملاكم الأمريكي مايكل سيليس مواطنه كريستوفر بروكر بضربة قاضية مثيرة للجدل، خلال نزال جمعهما أمس في فئة وزن خفيف الثقيل.

ووجه سيليس ضربة قوية لبروكر على مستوى الرأس، سقط على إثرها الأخير فاقدا لوعيه، واتخذ وضعا غير طبيعي، حيث ظل متكئا على حبال الحلبة، قبل أن يتدخل الأطباء لإسعافه.

وأثار هذا النزال جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبر أن الضربة التي أسقط بها سيليس منافسه غير قانونية ومخالقة لقواعد الملاكمة، وبين من رآها عكس ذلك.

وتساءل أحد الرواد قائلا: “يبدو أن بروكر تلقى الضربة في الجزء الخلفي من رأسه.. هل هذا قانوني”.

وقال ناشط آخر: “كان سيكون ذلك مخالفا للقواعد، لو سدد سيليس الضربة في رأس منافسه عن قصد، ولكن هنا اتضح أنه وجه هذه الضربة بالخطأ لمنافسه، الذي كان متحركا، وبالتالي، فهي ضربة قانونية تماما”.

وهذا النزال الرابع بين الملاكمين، وسبق لسيليس الفوز في مناسبتين مقابل فوز واحد لبروكر.

المصدر: “لينتا.رو”

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2019-06-10 2019-06-10
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