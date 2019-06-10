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تقليص عدد الأجانب في دوري المحترفين إلى 7 لاعبين ابتداء من الموسم المقبل

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 10 يونيو 2019 - 7:08 مساءً
تقليص عدد الأجانب في دوري المحترفين إلى 7 لاعبين ابتداء من الموسم المقبل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن اعتماد عدد اللاعبين المحترفين الأجانب والمواليد للموسم القادم (2019-2020)، حيث حدد اتحاد القدم عدد 7 لاعبين أجانب و 1 مواليد لأندية الدوري السعودي للمحترفين، بينما سيتمكن أندية دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الألى من تسجيل 4 أجانب وواحد من المواليد، وأندية الدرجة الثانية سيكون بإمكانهم تسجيل 2 لاعبين محترفين و2 مواليد.

وأكد الاتحاد السعودي أن هذا القرار أتى بعد الاطلاع على التوصية المقدمة من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين والتقرير المرفوع من اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع اللاعبين الأجانب والمواليد والتي ضمت ممثلين من لجنة الاحتراف وأوضاع الاعبين واللجنة الفنية ولجنة المسابقات واللجنة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم وممثل لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، لدراسة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب والمواليد لأندية الدوري السعودي للمحترفين (الدرجة الممتازة) وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الاولى أندية الدرجة الثانية.

كما اعتمدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بدابة فترة التسجيل للاعبين الأولى (الصيفية)، بوم الأربعاء 12 يونيو 2019، وتستمر حتى يوم السبت 31 أغسطس 2019، وتبدأ فترة تسجيل اللاعبين الثانية (الشتوية) يوم الأربعاء 1 يناير 2020 وتستمر حتى الجمعة 31 يناير 2020.

الرياض

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