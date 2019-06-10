مصر تفرض غرامة على “فودافون” بسبب انقطاع خدماتها لعدة ساعات

كل الوطن : أ ف ب: فرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر غرامة مالية على شركة “فودافون” للاتصالات بسبب انقطاع خدماتها عن المشتركين لساعات عدة، بحسب بيان للجهاز اليوم الاثنين.

وقال البيان “في سابقة هي الأولى من نوعها، قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توقيع غرامة مالية على شركة فودافون مصر قدرها 10 ملايين جنيه، جراء انقطاع خدمات الاتصالات مساء 3 يونيو 2019 قبيل عيد الفطر المبارك لعدة ساعات عن عدد كبير من عملاء الشركة في عدة مناطق”.

وبثت على موقعي فيسبوك وتويتر شكاوى عدد كبير من مستخدمي شبكة اتصالات “فودافون” للهواتف المحمولة بشأن انقطاع الخدمات عنهم الاسبوع الماضي وعدم قدرتهم على استخدام خدمات الاتصال أو الانترنت.

وتضم شركة فودافون، بحسب الارقام الرسمية، أكبر عدد من مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر بما يتجاوز 40 مليون مشترك من اجمالي 100 مليون مستخدم.

وفودافون واحدة من أربع شركات في مصر، وتقدم خدمات شبكات الهواتف المحمولة والانترنت.

كما أكد جهاز تنظيم الاتصالات في بيانه “ضرورة تعويض المشتركين المتضررين من هذا الانقطاع”.

وكانت الشركة قد بعثت برسائل نصية الخميس لمستخدميها تعتذر فيها عن اداء الشبكة، وتقدم اليهم باقات انترنت مجانية كنوع من التعويض.