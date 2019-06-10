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الجوازات: عقوبة عدم تجديد “هوية مقيم” قبل انتهائها تصل إلى الإبعاد

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 10 يونيو 2019 - 7:37 مساءً
الجوازات: عقوبة عدم تجديد “هوية مقيم” قبل انتهائها تصل إلى الإبعاد

مقيم” قبل انتهائها يعرض صاحبها للعقوبات المقررة نظاميًا، وتصل إلى الإبعاد.

وأوضحت الجوازات أن عقوبة عدم تجديد “هوية مقيم” في المرة الأولى هي الغرامة المالية وقدرها 500 ريال، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة لتصل إلى غرامة مالية قدرها 1000 ريال، وفي حين تكرار المخالفة للمرة الثالثة فسيبعد المخالف عن البلاد.

وأضافت الجوازات أنه يمكن التأكد من مدة سريان “هوية مقيم” وتجديدها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” أو عبر بوابة “مقيم” الإلكترونية، مشددة على ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات والمبادرة بتجديد “هوية مقيم” قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهائها، وذلك تفاديًا لتطبيق العقوبات المقررة نظاميًا بحق المخالفين.

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2019-06-10 2019-06-10
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