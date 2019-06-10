هنيدي وعبد الباقي يفتتحان موسم الكوميديا في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية، برنامج الأعمال الفنية الكوميدية في مدينة جدة، التي سيفتتحها هذا الموسم الفنانان المصريان محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي.

وسيفتتح “موسم جدة الكوميدي” الفنان محمد هنيدي بمسرحية “ثلاثة أيام في الساحل”، في خيمة المسرح بمنطقة أبحر، وسيستمر العرض من 26 إلى 29 يونيو الجاري.

🛑 مسرحية ثلاثة أيام في الساحل تقام في #جدة 💡 مسرحية كوميدية مصرية بطولة النجم محمد هنيدي وعدد من الفنانين المعروفين🗓 من 26 إلى 29 يونيو ⏰ من 8م إلى 10م📍في الحمراء – #جدة#فعاليات_جدة #دليل_جده_فعاليات pic.twitter.com/tKgCKKIEBG — دليل جدة daleljeddah (@daleljeddah) ٣١ مايو ٢٠١٩

كما سيعرض النجم الكوميدي أشرف عبد الباقي مسرحية “كلها غلط” من 10 إلى 13 يوليو القادم.

وسيحتضن موقع “حول المدينة- الشلال” مجموعة من العروض الكوميدية، من 10 يونيو إلى 13 يوليو، بمشاركة “الكوميدي كلوب” السعودي، الذي يضم مجموعة من نجوم الكوميديا المحليين والعرب والعالميين.

المصدر: وكالات