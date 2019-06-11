تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن أمير الرياض يوجه بسرعة معالجة مشكلة الكهرباء بتمير في المجمعة كل الوطن المدعية على نيمار بالاغتصاب تكشف دليلا آخر ضده كل الوطن هنيدي وعبد الباقي يفتتحان موسم الكوميديا في السعودية كل الوطن إعلامي إسرائيلي يكشف تفاصيل زيارة وفد من المعارضة السورية لتل أبيب كل الوطن مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل 10 آلاف دولار كل الوطن الجوازات: عقوبة عدم تجديد “هوية مقيم” قبل انتهائها تصل إلى الإبعاد كل الوطن مصر تفرض غرامة على “فودافون” بسبب انقطاع خدماتها لعدة ساعات كل الوطن تقليص عدد الأجانب في دوري المحترفين إلى 7 لاعبين ابتداء من الموسم المقبل كل الوطن حرس الحدود يحبط تهريب 1367 كغ من الحشيش كل الوطن سوء النوم يسبب ارتفاع ضغط الدم
» » المدعية على نيمار بالاغتصاب تكشف دليلا آخر ضده

المدعية على نيمار بالاغتصاب تكشف دليلا آخر ضده

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 12:03 صباحًا
المدعية على نيمار بالاغتصاب تكشف دليلا آخر ضده

زعمت عارضة الأزياء البرازيلية ناجيلا ترينداد، بأنها تملك دليلا آخر في مكان آمن، يدين مواطنها نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، باغتصابها.

وهدد دانيلو غارسيا أندرادي، محامي ناجيلا ترينداد، بالتخلي عن الدعوى في حال لم تقدم موكلته أدلة إضافية على ما تدعيه.

وأعلنت عارضة الأزياء البرازيلية، في وقت سابق، أن لديها مقطع فيديو مصور مدته 7 دقائق سجلته خلال اللقاء الثاني لها مع نيمار في أحد فنادق باريس، يتضمن أدلة كافية لإدانة اللاعب، قبل أن تدعي بأن الشريط سرق من داخل منزلها. في حين فند مالكو الشقة التي تسكن فيها البرازيلية حقيقة سرقة المنزل، وذلك وفقا لموقع “AS” الإسباني.

ولكنها زعمت بأنها تملك دليلا آخر يؤكد تورط نيمار في قضية الاغتصاب، وهو في مكان آمن في “الخزنة”.

وتتهم البرازيلية مواطنها النجم نيمار باغتصابها في أحد الفنادق في باريس، وانتشر مقطع فيديو قصير مدته نحو دقيقة واحدة، على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر شجارا حدث بين نيمار وترينداد في غرفة نوم داخل أحد الفنادق.

وأدلى الطرفان بشهادتيهما أمام الشرطة البرازيلية يوم الجمعة الماضي، بحسب ما أفادت تقارير الصحافة البرازيلية، علما أن نيمار ينفي تهمة الاغتصاب الموجهة إليه، ويقول إنه وقع ضحية ابتزاز.

المصدر: “/rsport.ria.ru”

رابط مختصر
2019-06-11 2019-06-11
منوعات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن