التحالف: وجود السفينة المشبوهة “سافيز” في المياه الدولية يمنع استهدافها

أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد تركي المالكي، أن وجود السفينة الإيرانية المشبوهة “سافيز” في نطاق المياه الدولية يمنع من استهدافها عسكرياً، رغم تهديدها أمن الملاحة في البحر الأحمر وسنتعامل معها وفق قانون البحر الدولي.

ووصف العقيد تركي المالكي دعم الأمم المتحدة للميليشيا الحوثية 20 سيارة بالأمر المستغرب، الذي يحتاج إلى تفسير وقال: “إن الأمم المتحدة تدعم الحوثي بالسيارات وإيران تقوم بتسليحها والمتضرر من ذلك الشعب اليمني”

وأشار العقيد المالكي، في مؤتمر صحفي للقوات المشتركة عقد يوم أمس بالرياض إلى أن التحالف يدعم كافة الجهود لإنهاء الانقلاب، والتوصُّل إلى حل للأزمة اليمنية، موضحًا أن دول التحالف تبذل جهودًا كبيرة على صعيدَي الإغاثة ودعم اقتصاد اليمن في مختلف المجالات.

ونوه العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتابع ما تعرضت له محافظة عدن وبعض المحافظات المجاورة لها من آثار للأمطار الغزيرة، وما خلفته من أضرار على المواطنين والبنية التحتية، وقال: إن قيادة القوات المشتركة للتحالف وانطلاقاً من دورها الإنساني أطلقت حملة إغاثية عاجلة، وبمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، جسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين بتلك المحافظات، لتخفيف معاناة المتضررين وتشمل الحملة تقديم المواد الغذائية، المواد الطبية والإيوائية، وفتح الطرقات، وسحب المياه، وإصلاح الكهرباء، وتقديم الدعم بالمعدات اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في المؤتمر الصحفي، استمرار استهداف قدرات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في اليمن. وقال: إن النظام الإيراني يعمل على تقويض الاستقرار الإقليمي عبر الحوثيين.

لافتاً إلى أن العمليات العسكرية سيطرة على باقم كما تمّ استهداف غرف قيادة واتصالات ميليشيا الحوثي في مديرية حيران في صعدة بواسطة قوات التحالف.

وأوضح أنه تمّ استهداف تجمعات إرهابية ومدرعات وطائرات مسيرة في عدة مناطق من اليمن، فيما أطلقت ميليشيا الحوثي الإرهابية 226 صاروخاً على المملكة حتى تاريخه فيما بلغ عدد المقذوفات الحوثية على المملكة 71859 مقذوفاً.

وأشار العقيد المالكي أن الجيش اليمني مدعوماً من التحالف ينفّذ عمليات عسكرية للسيطرة على العديد من المناطق. مؤكداً أن ميليشيات الحوثي خسرت 342 موقعاً في الفترة الماضية وبين أن التحالف مستمر بتحييد خطر الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية الحوثية.

وأكد العقيد المالكي أنه تم تسجيل 5083 انتهاكًا حوثيًّا لاتفاق استوكهولم، مُشيرًا إلى أن الحوثيين مستمرون في تهديد الملاحة في البحر الأحمر.

وقال: إن الألغام الحوثية البحرية شبيهة بالألغام الإيرانية من نوع “صدى” موضحاً أن ميليشيا الحوثي مستمرة في زرع الألغام العشوائية في مضيق باب المندب، وأنها مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني

وأضاف المالكي، أنه تم نزع 72 ألف لغم زرعها الحوثيون في الأحياء المدنية داخل اليمن.

وعرض التحالف مقطع فيديو تسعف فيه قوات التحالف أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة سافيز، رغم تهديدها أمن الملاحة في البحر الأحمر؛ وتأثيرها السلبي على الصيادين اليمنيين.

وأشار العقيد المالكي في ختام المؤتمر الصحفي إلى عدد أوامر تأمين تحركات المنظمات الإغاثية بلغ أكثر من 24 ألف تصريح.

الرياض