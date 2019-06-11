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شاهد نجم برشلونة بالزي الخليجي (صور)

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 11:54 صباحًا
شاهد نجم برشلونة بالزي الخليجي (صور)

قضى النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب نادي برشلونة الإسباني، ومنتخب كرواتيا وصيف بطل العالم عطلته في أجواء عربية، حيث زار مدينة دبي.

وزار نجم برشلونة مقر نادي نصر الإماراتي واستاد آل مكتوم بحضور أحمد هاشم خوري نائب رئيس نادي النصر، الذي رحب باللاعب عبر بث فيديو قصير له عبر الشاشة العملاقة في الملعب، متضمنا أبرز أهدافه في مسابقتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

كما التقى عدة شخصيات من رجال الأعمال، ونشر عبر حسابه في “إنستغرام” مجموعة صور وهو يرتدي الزي التقليدي الإماراتي، والتقط صورا مع أحد الدببة.

وتعتبر دبي من أهم الوجهات السياحية للمشاهير والنجوم، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية تواجد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، وعدد من نجوم الدوري الإنجليزي تقدمهم أشلي يونغ لاعب مانشستر يونايتد، وإيلكاي غوندوغان وليروي ساني نجما مانشستر سيتي.

المصدر: وكالات

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2019-06-11 2019-06-11
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