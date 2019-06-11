شاهد نجم برشلونة بالزي الخليجي (صور)

قضى النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب نادي برشلونة الإسباني، ومنتخب كرواتيا وصيف بطل العالم عطلته في أجواء عربية، حيث زار مدينة دبي.

وزار نجم برشلونة مقر نادي نصر الإماراتي واستاد آل مكتوم بحضور أحمد هاشم خوري نائب رئيس نادي النصر، الذي رحب باللاعب عبر بث فيديو قصير له عبر الشاشة العملاقة في الملعب، متضمنا أبرز أهدافه في مسابقتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

سعادة أحمد هاشم خوري ، نائب رئيس مجلس إدارة النادي ، يتبادل مع النجم الكرواتي @ivanrakitic قميصي النصر و @FCBarcelona ، حضر الاستقبال سعادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم.#نادي_النصرpic.twitter.com/DxSBDbGsem — AL NASR FC (@ALNasrSC) June 10, 2019

كما التقى عدة شخصيات من رجال الأعمال، ونشر عبر حسابه في “إنستغرام” مجموعة صور وهو يرتدي الزي التقليدي الإماراتي، والتقط صورا مع أحد الدببة.

.@FCBarcelona midfielder and Croatia star @IvanRakitic visits #Dubai, as the city continues to be a top summer destination for many football celebrities and is considered a major international hub for sports tourism. Photo: ivanrakitic/ Instagram pic.twitter.com/iHPqVtbYia — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 10, 2019

وتعتبر دبي من أهم الوجهات السياحية للمشاهير والنجوم، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية تواجد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، وعدد من نجوم الدوري الإنجليزي تقدمهم أشلي يونغ لاعب مانشستر يونايتد، وإيلكاي غوندوغان وليروي ساني نجما مانشستر سيتي.

المصدر: وكالات