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فيديو مؤثر.. قطيع فيلة يرتب “جنازة” لصغيره النافق!

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 4:28 مساءً
فيديو مؤثر.. قطيع فيلة يرتب “جنازة” لصغيره النافق!

أذهلت مشاهد فيديو، تصور “جنازة” صغير فيل (دغفل)، رواد مواقع التواصل الاجتماعي لدى رؤيتهم حشدا من الفيلة يرافق الفيل النافق. ونشر الفيديو عامل غابات هندي في صفحته على “تويتر”. وغرد بارفين كاوان تحت الفيديو المنشور بقوله: “لن تتركك هذه المشاهد غير مبال. مراسم الجنازة التي تحمل فيها الفيلة صغيرها النافق. العائلة لا تريد أن تتصالح مع الحدث”. وتظهر مشاهد الفيديو خروج فيل ضخم من الأدغال إلى الطريق العام، حاملا بخرطومه الفيل النافق.

ويظهر في خلفية لقطات الفيديو حشد من السكان المحليين متسمرين على الطريق ويراقبون الحدث. ويعبر الحيوان الطريق ويلقي بالجيفة في الطرف الآخر ويتوقف. ثم تعبر الفيلة الأخرى الطريق ببطء وتتحلق حول الجيفة. ويلتقط أحد الفيلة، في الثواني الأخيرة، الجيفة بخرطومه ويأخذه إلى الغابة وتتبعه بقية الفيلة. وحقق الفيديو المنشور في “تويتر” أكثر من 170 ألف مشاهدة وأكثر من 6 آلاف إعجاب.

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2019-06-11 2019-06-11
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