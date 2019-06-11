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فيديو.. سوري يطلق النار على زوجته وطفليه وينتحر في تركيا

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 5:33 مساءً
فيديو.. سوري يطلق النار على زوجته وطفليه وينتحر في تركيا

أطلق رجل سوري النار على زوجته وطفليه، في مدينة اسطنبول التركية، ثم أقدم على الانتحار برمي نفسه من نافذة شقته.

وقالت وسائل إعلام تركية إن “مشاجرة بين زوجين سوريين” تسببت بكارثة، إذ أقدم “عمر. م.” البالغ من العمر 42 عاما، بعدما دخل في حالة من الغضب الهستيري، على إطلاق النار على زوجته “م. ش.” البالغة من العمر 37 عاما، وولديه، ومن ثم رمى بنفسه من الطابق الخامس، في حي “إسنلر” بمدينة اسطنبول التركية، ليلقى مصرعه على الفور.

ونقلت وسائل الإعلام التركية عن مصادر أمنية قولها إن فرق الإسعاف نقلت الزوجة والطفلين إلى مستشفى قرب منطقة تنفيذ الجريمة، مشيرة إلى أن إصاباتهم بليغة وحالتهم الصحية حرجة.

المصدر: DHA+ وسائل إعلام تركية

فيديو.. سوري يطلق النار على زوجته وطفليه وينتحر في تركيا
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2019-06-11 2019-06-11
جرائم وحوادثفيديوهات
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