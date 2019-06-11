بالصور.. خلطات طبيعية من زيت الافوكادو.. فوائد للبشرة والشعر

كثيرة هي فوائد زيت الافوكادو للبشرة وللشعر، فما هي أبرزها؟ وكيف تستفيدين منها في خلطاتك المنزلية؟ اكتشفي مع “الجميلة” كل ما تحتاجين معرفته عن فوائد زيت الأفوكادو في هذا الخصوص.

فوائد زيت الافوكادو للبشرة

تتميز تركيبة زيت الافوكادو بالعناصر المضادة للالتهاب كما المضادة للتأكسد، ما يمنحه سلسلة من الفوائد اللافتة للبشرة وأهمها:

ترطيب وتنعيم البشرة

شفاء التشققات والجروح بسرعة أكبر

تلطيف التهيج وتخفيف الاحمرار

التخفيف من حكاك البشرة

حماية البشرة من الأشعة ما فوق البنفسجية

حماية البشرة من الضرر بفعل البيئة المحيطة

خلطة زيت الافوكادو للبشرة الجافة

اسكبي في عبوة صغيرة مقدار ثلثيها من زيت الافوكادو، واملئي الثلث الآخر بزيت الزيتون أو أي زيت طبيعي آخر مغذي. أضيفي 3 إلى 4 قطرات من زيت اللافندر أو زيت الورد. أغلقي العبوة وخضيها جيداً. اسكبي القليل من المزيج على راحة يدك، وغمسي اصبعك من اليد الأخرى بالزيت وربتيه على بشرتك، خصوصاً في المواضع الجافة. طبقي هذا المزيج في المساء قبل النوم على أن تغسلي وجهك في الصباح. احتفظي بالعبوة التي قد تدوم لعام كامل إن أبقيتها بعيدأً عن أشعة الشمس.

خلطة زيت الافوكادو للبشرة الدهنية

لتخفيف المشاكل الشائعة لدى صاحبات البشرة الدهنية والاستفادة من الحسنات المذكورة أعلاه، استخدمي الخلطة التالية:

قطعي حبة كاملة من الافوكادو إلى مربعات صغيرة بعد تقشيرها وإزالة البذرة. أضيفي ملعقة كبيرة من زيت الافوكادو. اهرسي المزيج جيداً بواسطة شوكة للحصول على معجون متجانس. طبقي الخلطة على وجهك لمدة 15 دقيقة. اغسلي وجهك جيداً بالماء الفاتر المائل إلى البارد وبالغسول.

خلطة زيت الافوكادو للبشرة الحساسة ولشباب البشرة

امزجي في وعاء ربع كوب من زيت الافوكادو مع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند. أضيفي ملعقتين صغيرتين من شمع العسل ونصف ملعقة صغيرة من زيت الفيتامين E وملعقة كبيرة من زبدة الشيا. قومي بتسخين المزيج على طريقة البان ماري أو حمام البخار حتى تذوب المكونات تماماً. امزجي الخلطة جيداً بعد ذلط واتركيها حتى تبرد لاستخدامها، على أن تحفظيها في مكان بارد ووعاء مغلق. يمكنك استخدام هذا الكريم المنزلي يومياً إلى 3 مرات في الأسبوع قبل النوم.

فوائد زيت الافوكادو للشعر

أما بالنسبة لما يخص فوائد زيت الافوكادو للشعر، فهي لا تنحصر بترطيب فروة الرأس والشعر، بل تضم أيضاً:

التخفيف من مشكلة القشرة – وذلك من خلال تدليك فروة الرأس قبل استخدام الشامبو والبلسم

حماية الشعر من التكسر

المساعدة في تمشيط الشعر وإزالة العقد – عبر تطبيقه على أطراف الشعر ثم تمشيطها بمشاط بأسنان عريضة

حماية الشعر من العناصر الخارجية كالشمس والتلوث وماء الكلور – خصوصاً عند تطبيقه على الشعر قبل السباحة

خلطة زيت الافوكادو للشعر الجاف والخشن

قومي بهرس نصف حبة أفوكادو مقشرة وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من زيت الافوكادو أضيفي كذلك صفار بيضة وملعقة كبيرة من العسل امزجي المكونات جيداً وطبقيها على الشعر النظيف والرطب لمدة 30 دقيقة. بعدها، اغسلي شعرك جيداً واتركيه ليجف من تلقاء نفسه. كرري هذه الخلطة مرة في الأسبوعين.

خلطة زيت الافوكادو للشعر المصبوغ

قطّعي حبة من الموز وحبة من الأفوكادو بعد تقشيرهما ضعي قطع الفاكهة في الخلاط وشغليها للحصول على خليط متجانس. أضيفي ملعقة كبيرة من زيت الافوكادو، زيت جوز الهند والعسل للخليط مع المزج جيداً. طبقي هذه الخلطة على شعرك واتركيها لمدة 20 دقيقة. اغسلي الخلطة بالماء الدافئ والشامبو الخالي من المواد الكيميائية. كرري هذه الخلطة مرّة في الأسبوعين لنتيجة ملحوظة.

المصدر: الجميلة