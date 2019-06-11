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الغذامي متندرا: أقترح طرد العمالة السعودية من لبنان فوراً

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 7:46 مساءً
الغذامي متندرا: أقترح طرد العمالة السعودية من لبنان فوراً

تندّر الناقد الدكتور عبدالله الغذامي على تغريدة وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، التي زعم من خلالها وجود عمالة سعودية في لبنان، مشددا في الوقت ذاته على أهمية منح الأولوية للبنانيين.

وعلق الغذامي ساخرا: «هالني والله وجود عمالة سعودية تزاحم اللبناني على رزقه، ‏وللإنصاف أقترح على الوزير اللبيب أن يطرد السعوديين فورا وفي المقابل يرحل كل اللبنانيين من السعودية ليحلوا محل الأجنبي السعودي في لبنان، هذا حل عادل ينصف لبنان من تسيب جماعتنا وسد فرص الشباب اللبناني بعد أن زاحمناه في رزقه».

وكانت تغريدة نشرها باسيل، عبر «تويتر»، أثارت العديد من ردود الفعل والتعليقات، إذ قال باسيل: «من الطبيعي أن ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه أي يد عاملة أخرى أكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية إيرانية أو أمريكية فاللبناني قبل الكل».

المصدر: عكاظ

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