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للمرة الأولى.. بسمة بوسيل تسرح شعرها بهذه الطريقة… شاهدوا كيف تغيرت ملامحها

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 7:49 مساءً
للمرة الأولى.. بسمة بوسيل تسرح شعرها بهذه الطريقة… شاهدوا كيف تغيرت ملامحها

أذهلت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل متابعيها بإطلالة جديدة مميزة لها. ونشرت عل حسابها على تطبيق “إنستغرام” صوراً أظهرت طريقة الماكياج الناعم التي اعتمدتها.

وأكثر ما لفت الأنظار تسريحتها التي جذبت اهتمام عدد كبير جداً من المتابعين. فقد جعلتها تبدو وكأنها أصغر سناً مما هي عليه في الواقع، إذ رفعت شعرها على شكل ذيل حصان قصير أضفى على ملامحها الكثير من الجاذبية وبعض التغيير.

وأبدى الكثيرون من هؤلاء إعجابهم بهذا اللوك مشددين على أنها غالباً ما تحقق النجاح في إطلالاتها.

ويشار إلى أن بسمة أشعلت في وقت سابق حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات، بعدما نشرت صورة لها برفقة زوجها الفنان المصري تامر حسني وهي ترتدي فستاناً أسود شفافاً عند منطقة البطن.

ووجهت من خلال هذه الصورة رسالة إلى الأخير وكتبت: “دائماً أفخر بك حبيبي”، ما أثار ضجة كبيرة.

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2019-06-11 2019-06-11
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