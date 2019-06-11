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سائق يعرض على راكبة 15 درهماً ليهتك عرضها

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 8:07 مساءً
سائق يعرض على راكبة 15 درهماً ليهتك عرضها

عرض سائق سيارة اجرة 15 درهماً على “زبونة” آسيوية كانت تركب معه، مقابل السماح له بهتك عرضها بحجة أنه أعجب بها بالرغم من أن زمن الرحلة لم يتجاوز عدة دقائق.

وشهدت المجني عليها التي وثقت واقعة الاعتداء عليها بهاتفها المتحرك، في تحقيقات النيابة العامة في هذه القضية التي نظرتها “الجنايات”، باستيقافها مركبة الأجرة التي كان يقودها المتهم مساء يوم الواقعة في ابريل الماضي، في منطقة أبراج بحيرات جميرا، لإيصالها إلى مقر سكنها في مجمع دبي للاستثمار، وعليه جلست بالمقعد الأمامي بجانبه، و”بعد تحركه من المكان تفاجأت باستخدامه طريقاً خطأً، وطلبت منه العودة إلى الطريق الصحيح كونها لا تملك المال الكافي لدفع قيمة المسافة الخاطئة التي سار فيها، لتتفاجأ بتوقفه على جانب الطريق العام، وطلبه منها إرجاع ظهر الكرسي التي تجلس عليها إلى الخلف والاستلقاء على ظهرها، بحجة انه سيتعرض لمخالفة كونه متوقفا ومعه راكب.

البيان الاماراتية

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جرائم وحوادث
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