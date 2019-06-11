بالفيديو.. لا كآبة بعد اليوم.. جهاز ياباني جديد يحسن المزاج

رفع فريق من المهندسين اليابانين شعار “لا كآبة بعد الآن”، بعدما قاموا باختراع جهاز جديد يمكنه التحكم في مزاج الأشخاص ويساعدهم على الاسترخاء والتمتع بحالة نفسية جيدة.

وذكر تقرير نشره موقع “آر تي” اليوم، أن الجهاز الياباني الجديد يشبه إلى حد كبير مشغل الإسطوانات الموسيقية القديم، وهو جهاز مخصص للمساعدة في الحصول على قسط من الراحة والهدوء للأشخاص الذين يعانون من مزاج سيئ.

يمكن للجهاز المبتكر عرض الصور وتشغيل الموسيقى في آن واحد، وأيضا إنتاج روائح منعشة ويعرف الجهاز باسم “Multi Sensory Device XVG-01” وهو مصنوع من الخشب ويحتوي على عدد من الأنابيب التي تنطلق منها الروائح الذكية.

أعلن فريق المهندسين الذين ابتكروا الجهاز الفريد من نوعه في تقارير محلية هذا الأسبوع، أنه سيتم تقدم الجهاز لأول مرة، في معرض CES Asia 2019، الذي تحتضنه مدينة شنغهاي يومي 11 و12 يونيو الجاري.

كما أنه سيتم طرح الجهاز في الأسواق، في أواخر عام 2019 وبداية عام 2020.