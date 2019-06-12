تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن المملكة تحث المجتمع الدولي على زيادة الضغط على إيران كل الوطن رئيس البرلمان العربي: استهداف الحوثيين لمطار أبها “جريمة حرب” كل الوطن المملكة تؤكد دعمها لخطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية كل الوطن تحديد عدد المصابين وجنسيات المصابات في مطار أبها الدولي كل الوطن ضبط مبتز نشر صور مواطنة في الخرج كل الوطن إصابة 26 مدنياً جراء سقوط مقذوف حوثي على مطار أبها كل الوطن خسارة الوزن ممكنة بالضغط على بعض نقاط الجسم فقط كل الوطن حملة من السخرية على وسائل التواصل الإجتماعي بسبب الليمون كل الوطن متسوّلة في دبي تجمع 50 ألف دولار إلكترونيا بحيلة خبيثة كل الوطن استبعاد لاعب جزائري من كأس إفريقيا بسبب “فضيحة أخلاقية”
» » استبعاد لاعب جزائري من كأس إفريقيا بسبب “فضيحة أخلاقية”

استبعاد لاعب جزائري من كأس إفريقيا بسبب “فضيحة أخلاقية”

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 12:50 مساءً
استبعاد لاعب جزائري من كأس إفريقيا بسبب “فضيحة أخلاقية”

لم تمر تحضيرات منتخب الجزائر لخوض غمار نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 كما أراد لها الطاقم الفني والإداري لـ”محاربي الصحراء”، بعدما اهتز معسكر “الخضر” في قطر على وقع “فضيحة أخلاقية”.

وبحسب موقع الهداف الجزائري الرياضي، فقد قرر جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، استبعاد لاعب خط الوسط هاريس بلقبلة، من المشاركة مع “محاربي الصحراء” في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، التي تنطلق منافساتها في مصر بدءا من الـ21 من الشهر الجاري.

واتخذ هذا القرار، عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر على نطاق واسع، فيديو فاضح لبلقلبة، من داخل غرفته في معسكر منتخب الجزائر في العاصمة القطرية الدوحة.

وتورط اللاعب من خلال الفيديو المنشور، في فضيحة أخلاقية، بعدما ظهر وهو يتجرد من ملابسه أثناء لعبه إحدى لعب الفيديو مع زميله في المنتخب ألكسندر أكيدجا.

ووفقا لموقع “الهداف”، فإن بلماضي أبلغ بتسرب الفيديو الذي يدين بلقبلة قبل مواجهة منتخب الجزائر الودية أمس أمام نظيره البوروندي (1-1)، حيث من وقتها اتخذ قراره بإبعاد اللاعب من التشكيلة، غير أنه فضل أن لا يعلمه بالأمر إلى غاية نهاية المباراة حتى لا يفقد بقية اللاعبين تركيزهم.

المصدر: وكالات

رابط مختصر
2019-06-12 2019-06-12
رياضةمنوعات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن