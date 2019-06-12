استبعاد لاعب جزائري من كأس إفريقيا بسبب “فضيحة أخلاقية”

لم تمر تحضيرات منتخب الجزائر لخوض غمار نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 كما أراد لها الطاقم الفني والإداري لـ”محاربي الصحراء”، بعدما اهتز معسكر “الخضر” في قطر على وقع “فضيحة أخلاقية”.

وبحسب موقع الهداف الجزائري الرياضي، فقد قرر جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، استبعاد لاعب خط الوسط هاريس بلقبلة، من المشاركة مع “محاربي الصحراء” في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، التي تنطلق منافساتها في مصر بدءا من الـ21 من الشهر الجاري.

واتخذ هذا القرار، عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر على نطاق واسع، فيديو فاضح لبلقلبة، من داخل غرفته في معسكر منتخب الجزائر في العاصمة القطرية الدوحة.

وتورط اللاعب من خلال الفيديو المنشور، في فضيحة أخلاقية، بعدما ظهر وهو يتجرد من ملابسه أثناء لعبه إحدى لعب الفيديو مع زميله في المنتخب ألكسندر أكيدجا.

ووفقا لموقع “الهداف”، فإن بلماضي أبلغ بتسرب الفيديو الذي يدين بلقبلة قبل مواجهة منتخب الجزائر الودية أمس أمام نظيره البوروندي (1-1)، حيث من وقتها اتخذ قراره بإبعاد اللاعب من التشكيلة، غير أنه فضل أن لا يعلمه بالأمر إلى غاية نهاية المباراة حتى لا يفقد بقية اللاعبين تركيزهم.

المصدر: وكالات