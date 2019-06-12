تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن المملكة تحث المجتمع الدولي على زيادة الضغط على إيران كل الوطن رئيس البرلمان العربي: استهداف الحوثيين لمطار أبها “جريمة حرب” كل الوطن المملكة تؤكد دعمها لخطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية كل الوطن تحديد عدد المصابين وجنسيات المصابات في مطار أبها الدولي كل الوطن ضبط مبتز نشر صور مواطنة في الخرج كل الوطن إصابة 26 مدنياً جراء سقوط مقذوف حوثي على مطار أبها كل الوطن خسارة الوزن ممكنة بالضغط على بعض نقاط الجسم فقط كل الوطن حملة من السخرية على وسائل التواصل الإجتماعي بسبب الليمون كل الوطن متسوّلة في دبي تجمع 50 ألف دولار إلكترونيا بحيلة خبيثة كل الوطن استبعاد لاعب جزائري من كأس إفريقيا بسبب “فضيحة أخلاقية”
» » حملة من السخرية على وسائل التواصل الإجتماعي بسبب الليمون

حملة من السخرية على وسائل التواصل الإجتماعي بسبب الليمون

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 12:57 مساءً
حملة من السخرية على وسائل التواصل الإجتماعي بسبب الليمون

تحول “​الليمون​” في مصر إلى سبب لتداول السخرية والنكات عنه على وسائل التواصل الإجتماعي، بعد ارتفاع أسعاره إلى نحو 100 جنيه (نحو 5.8 دولار) للكيلوغرام الواحد وذلك بعدما كان من أرخص السلع في مصر.

ومن بين التعليقات الساخرة التي انتشرت :

“ماخلاص بقي ياوحش عرفنا ان معاك شوال لمون وهتنافس نجيب ساويرس الليمون”

“حتى الحاجة اللي بتروق الدم غلّوها شكرا يا مصر شكرا الليمون”

“على الطلاق على ايامي كانوا بياخدو بباقي فلوسهم لمون كيلو الليمون” (وتجدر الإشارة أن هذا التعليق كان مرفقاً مع صورة الرئيس المصري السابق حسني مبارك).

“كيلو الليمون في عهد السيسي بـ 100 جنيه، أوعي تنسي إن كيلو المانجو في عهد دكتور مرسي كانت بـ 4 جنيه”.

“برطمان ليمون مخلل للبيع باعلى سعر….”

“هتعمل ايه لو معاك ١٠٠ جنية هل تشترك في تطبيق تتفرج فيه على الدراما اللمؤخذة المصرية ولا تشتري تذكرة وتشجع منتخب حصالة كأس العالم ولا تشتري كيلو ليمون وتروق اعصابك اللي اتحرقت …انا اخترت الليمون”

رابط مختصر
2019-06-12 2019-06-12
منوعات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن