خسارة الوزن ممكنة بالضغط على بعض نقاط الجسم فقط

يعتبر اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام من أكثر الطرق فعالية لخسارة الوزن واستعادة الرشاقة، لكن يمكن أيضاً الاستعانة بطرق أخرى تسرع هذه العملية.

ومن تلك الطرق الضغط على بعض نقاط الجسم مثل القدمين واليدين والوجه والأذنين… فهي تساعد على إعادة التوازن إلى أعضاء الجسم، كما أنها تحفز عمل الجهازين الهضمي واللمفوي، وتسهل امتصاص الجسم للمغذيات، وتخلصه من السموم، مع الحد من الرغبة في تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات من خلال التأثير على الجهاز العصبي.

وتساعد طرق الضغط أيضاً على نقاط الجسم على الاسترخاء واستعادة الهدوء وخسارة الوزن بطريقة صحية، لكن من الأفضل أن يترافق ذلك مع اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

ومن النقاط الفعالة مثلاً تلك التي تقع في وسط أعلى الشفة العليا. وفي هذه الحالة يجب الضغط عليها لمدة 5 دقائق مرتين يومياً.

كذلك يمكن الاستعانة بالنقطة الواقعة أسفل الركبة وتدليكها لمدة 10 دقائق، بحركات دائرية في اتجاه عقارب الساعة.