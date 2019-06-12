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ضبط مبتز نشر صور مواطنة في الخرج

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 1:19 مساءً
ضبط مبتز نشر صور مواطنة في الخرج

كل الوطن – الرياض: أسفر التعاون والتنسيق الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج وشرطة المحافظة عن القبض على شخص قام بابتزاز مواطنة.

وبين الشيخ محمد السبر المتحدث الرسمي بفر ع منطقة الرياض أن وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية والابتزاز تلقت بلاغًا من مواطنة تعرضت للابتزاز من قبل شخص يعمل في أحد التطبيقات الخاصة بالنقل حيث قام بسحب معلوماتها ونشرها في مواقع التواصل، وتم إستكمال الإجراءات اللازمة وإحالة البلاغ إلى الشرطة التي تولت مشكورة ضبط المتهم.

وبين السبر أن الهيئة تقوم بدورها وتنفذ مهامها وفق تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكافحة الجرائم المعلوماتية والابتزاز .​

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2019-06-12 2019-06-12
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