تحديد عدد المصابين وجنسيات المصابات في مطار أبها الدولي

نشرت وزارة الخارجية السعودية، بيانا كشفت فيه عن عدد وجنسيات المصابين في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أبها الدولي صباح اليوم.

وجاء في البيان السعودي أن سقوط الصاروخ الذي أطلقته ميليسيا الحوثية” الارهابية صباح اليوم، أسفر عن إصابة 26 شخصا من جنسيات مختلفة بينهم 3 نساء (يمنية وهندية وسعودية) وطفلان سعوديان.

تحالف دعم الشرعية في اليمن: عمل إرهابي يستهدف #مطار_أبها الدولي pic.twitter.com/02djjS148f — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) ١٢ يونيو ٢٠١٩

وأكد التحالف العربي استهداف المطار، مشيرا إلى أنه أسفر عن إصابة 26 شخصا مدنيا من المسافرين.

المصدر: RT