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تحديد عدد المصابين وجنسيات المصابات في مطار أبها الدولي

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 4:00 مساءً
تحديد عدد المصابين وجنسيات المصابات في مطار أبها الدولي

نشرت وزارة الخارجية السعودية، بيانا كشفت فيه عن عدد وجنسيات المصابين في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أبها الدولي صباح اليوم.

وجاء في البيان السعودي أن سقوط الصاروخ الذي أطلقته ميليسيا الحوثية” الارهابية صباح اليوم، أسفر عن إصابة 26 شخصا من جنسيات مختلفة بينهم 3 نساء (يمنية وهندية وسعودية) وطفلان سعوديان.

وأكد التحالف العربي استهداف المطار، مشيرا إلى أنه أسفر عن إصابة 26 شخصا مدنيا من المسافرين.

المصدر: RT

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2019-06-12
عربي ودولي
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