تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن رئيس البرلمان العربي: استهداف الحوثيين لمطار أبها “جريمة حرب” كل الوطن المملكة تؤكد دعمها لخطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية كل الوطن تحديد عدد المصابين وجنسيات المصابات في مطار أبها الدولي كل الوطن ضبط مبتز نشر صور مواطنة في الخرج كل الوطن إصابة 26 مدنياً جراء سقوط مقذوف حوثي على مطار أبها كل الوطن خسارة الوزن ممكنة بالضغط على بعض نقاط الجسم فقط كل الوطن حملة من السخرية على وسائل التواصل الإجتماعي بسبب الليمون كل الوطن متسوّلة في دبي تجمع 50 ألف دولار إلكترونيا بحيلة خبيثة كل الوطن استبعاد لاعب جزائري من كأس إفريقيا بسبب “فضيحة أخلاقية” كل الوطن “فيسبوك” تطرح جيلا جديدا من أجهزة Portal الشهيرة
» » رئيس البرلمان العربي: استهداف الحوثيين لمطار أبها “جريمة حرب”

رئيس البرلمان العربي: استهداف الحوثيين لمطار أبها “جريمة حرب”

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 4:04 مساءً
رئيس البرلمان العربي: استهداف الحوثيين لمطار أبها “جريمة حرب”

كل الوطن – الرياض: أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، إن العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف اليوم الأربعاء مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية من قِبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية والذي أدى إلى إصابة عدد من المدنيين الأبرياء من جنسيات متعددة بينهم نساء وأطفال، يُعد جريمة حرب .

وقال رئيس البرلمان العربي إنه يُدين ويستنكر بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان، ويطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري بتصنيف ميليشيا الحوثي الإنقلابية كجماعة إرهابية، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواءاً كانوا دولاً أو جماعات، وعلى وجه الخصوص إلزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) الذي يحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية.

رابط مختصر
2019-06-12 2019-06-12
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن