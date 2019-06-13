البرلمان الإيطالي يمنح الجنسية لـ “المراهق المصري البطل”

قال والد الفتى المصري الذي أنقذ 51 تلميذا إيطاليا من الموت حرقا داخل حافلة، في مارس الماضي، إن البرلمان الإيطالي منح ابنه الجنسية قبل بلوغه سن 18 عرفانا بشجاعته.

وأكد خالد شحاته قوشة، والد الطفل المصري رامي شحاتة البالغ من العمر 14 سنة، أن البرلمان الإيطالي وافق على منح الجنسية الإيطالية لنجله، ليكون أصغر من حصل عليها في هذا العمر، كونها لا تمنح إلا بعد بلوغ الشاب 18 سنة حسب القوانين الإيطالية.

وأضاف والد الفتى أن البرلمان اتخذ قراره بعد أن أفشل ابنه محاولة سائق خطف حافلة تقل 51 طالبا والتوجه بها إلى المطار لتفجيره.

وأفاد خالد قوشة: “نجلي من مواليد إيطاليا وكان سيحصل على الجنسية عند بلوغه 18 عاما، إلا أن حصوله على الجنسية الآن وفي هذا العمر الصغير شرف وفخر نعتز به جميعا، لأنه دليل على أن المصري في أي مكان فخر لبلده وفخر لأي بلد يقيم فيه”.

وكانت وزارة الخارجية المصرية كرمت الطالب في وقت سابق، مؤكدة أنه أنقذ يوم 20 مارس 2019 في مدينة ميلانو الإيطالية، 51 طالبا حينما اختطف سائق سنغالي حافلة مدرسية.

المصدر: المصري اليوم