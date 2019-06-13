فوائد شرب الماء الساخن والأوقات الأفضل لتناولها

كل الوطن- ويب طب : ربما لا يكون للماء الساخن مذاق جيد ومحبب لدى كثير من الأشخاص، ولكن لا يجب أن يكون هذا سبباً للحرمان من الفوائد التي تعود على الجسم من شرب الماء الساخن.

فوائد شرب الماء الساخن

إليك مجموعة من الفوائد التي تعود على الجسم من شرب الماء الساخن:

1-تخفيف احتقان الأنف

عندما يكون الماء ساخناً، فسوف يتصاعد منه البخار، مما يساعد على تخفيف انسداد الجيوب الأنفية وتقليل الشعور بالصداع الذي تسببه.

كما أن شرب الماء الساخن يساعد في تسخين الأغشية المخاطية وتهدئة التهاب الحلق.

2-المساعدة في الهضم

يساعد الماء الساخن في تنشيط الجهاز الهضمي، حيث يتحرك الماء من خلال الأمعاء والمعدة، ليحتفظ الجهاز الهضمي برطوبته وقدرته على التخلص من النفايات.

ويعمل الماء أيضاً على إذابة وتفتيت الأشياء التي نتناولها، والتي يمكن أن تعيق عملية الهضم.

3-تهدئة الجهاز العصبي المركزي

يمكن أن يؤدي شرب الماء الساخن إلى تهدئة الجهاز العصبي المركزي وتليين الجسم، وبالتالي يقلل الشعور بالالام والأوجاع.

فعلى سبيل المثال، يساعد الماء الساخن في تخفيف الشعور بالتهاب المفاصل كونه يهديء النظام العصبي المركزي.

4-تخفيف الإمساك

إن شرب الماء الساخن يساعد في انكماش الأمعاء، وسهولة التخلص من النفايات القديمة الموجودة بها والتي يصعب خروجها من الجسم.

وبالتالي فإن شرب الماء الساخن بانتظام يقلل من الإصابة بالإمساك.

5-الحفاظ على رطوبة الجسم

سواء تقوم بشرب الماء بارد أو ساخن، فسوف يؤدي نفس النتيجة في ترطيب الجسم، ولكن الماء الساخن سيكون أكثر فائدة.

ومع الإنتظام على شرب كوب من الماء الساخن في الصباح، واخر في المساء، يتبقى لك 6 أكواب لتشربها على مدار اليوم، سواء ماء بارد أو ساخن.

6-المساعدة في فقدان الوزن

يساهم شرب الماء الساخن في تحفيز عملية الأيض بالجسم، والتي تساعد في حرق الدهون بصورة أفضل.

كما أن الماء الساخن يساعد في تقليص الأمعاء والتخلص من الفضلات التي تسبب انتفاخ الجسم، وبالتالي تخليص الجسم من السوائل المحتبسة التي تؤدي إلى امتلائه.

7-تحسين الدورة الدموية

لشرب الماء الساخن وظيفة مماثلة لأخذ حمام دافيء، حيث يساعد شرايين وأوردة الدورة الدموية في توسيع وحمل الدم بشكل أفضل إلى جميع أنحاء الجسم.

حيث يؤثر تدفق الدم الصحي على الوقاية من عدة أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

8-تقليل الشعور بالتوتر

نظراً لأن شرب الماء الساخن يساعد على تحسين وظائف الجهاز العصبي المركزي، فإنه يخفف الشعور بالقلق والتوتر.

كما أن شرب الماء الدافيء قبل النوم قد يساهم في الشعور بالإسترخاء والإستعداد لنوم مريح وصحي.

9-تقليل السموم بالجسم

إن شرب الماء الساخن يقوم برفع درجة حرارة الجسم الداخلية بشكل مؤقت، وتنشيط نظام الغدد الصماء في الجسم، ليبدأ في التعرق.

وعلى الرغم من أن الشعور بالتعرق أمر مزعج، ولكنه جزء أساسي من التخلص من السموم والفضلات التي تؤثر على الصحة بالسلب.

10-الأفضل للأسنان

قد يكون هذا مفاجئاً لدى البعض، لكن إستبدال الماء البارد إلى الدافيء هو الأفضل لأسنانك.

كما أن الماء الدافيء يساعد في تهدئة الام الأسنان وإذابة بعض المواد العالقة بها قبل غسل الأسنان بالفرشاة.

11-الحفاظ على حيوية البشرة

فائدة إضافية لشرب الماء الساخن هو المساعدة في ظهور علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والعلامات والخطوط.

بالإضافة إلى تقليل فرص الإصابة بجفاف الجلد والقضاء على البقع الداكنة، وكذلك المساعدة في إزالة انسداد الجلد.

كما أن تخليص الجسم من السموم سيحول دون ظهور التجاعيد وتشيخ الجلد.

12-نمو الشعر

يقوم الماء الساخن بتعزيز النهايات العصبية في جذور الشعر، مما يجعلها تنشط وتنمو بشكل أفضل.

كما يعود الماء الساخن بفائدة على فروة الرأس من خلال الحفاظ على ترطيبها، وبالتالي محاربة جفافها وقشرة الرأس.

أفضل أوقات شرب الماء الساخن

حتى يصبح الماء الساخن أكثر فائدة، ينصح بتناوله في هذه الأوقات:

على الريق فور الإستيقاظ: بدلاً من شرب القهوة على الريق، وذلك للحصول على فوائده على مدار اليوم.

قبل النوم مباشرةً: كما ينصح بالحصول على كوب ما ساخن قبل النوم ليساعد في الشعور بالإسترخاء والراحة.

بعد ممارسة الرياضة: حتى يساعد في تجديد الفيتامينات والمعادن بالجسم، وترطيبه.

نصائح ومحاذير شرب الماء الساخن

للماء الساخن العديد من الفوائد عند استخدامه بطريقة صحيحة، ولكنه ليس علاجاً سحرياً، لذلك يجب الإنتباه إلى بعض الأمور للحصول على فوائدها دون الإضرار بالصحة.

تعرف على أهم النصائح والمحاذير عن شرب الماء الساخن:

أن يكون دافئاً وليس ساخناً: حيث أن شرب الماء الساخن جداً يمكن أن يؤدي إلى تلف الأنسجة في المريء، وحرق براعم التذوق، وحرق اللسان.

إضافة عصير ليمون إلى الماء: ليضيف مذاقاً أفضل للماء، ويصبح مشروب صحي يساعد في تخليص الجسم من السموم لتقوم كافة أعضاءه بوظائفها بشكل أفضل.

شرب كوب الماء على مراحل: ليعطي الجسم الفرصة لتقبل هذه السخونة، حيث أن شربها مرة واحدة يمكن أن يؤدي للشعور بالغثيان.