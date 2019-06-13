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الشيخ السديس يؤكد استعداد رئاسة الحرمين لاستقبال موسم الحج

كل الوطن1آخر تحديث : الخميس 13 يونيو 2019 - 5:04 مساءً
الشيخ السديس يؤكد استعداد رئاسة الحرمين لاستقبال موسم الحج

المدينة المنورة – واس : اكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, استعداد الرئاسة التام لاستقبال موسم الحج لهذا العام, وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم بكل يسهر وسهولة وفي أجواء إيمانية خاشعة بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله -.

ونوّه معاليه بالدور الكبير للاهتمام والعناية والمتابعة الحثيثة التي يجده الحرمان الشريفان من اهتمام ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لنجاح خطط سير العمل والخدمات التي تُقدم لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

من جانبه عايد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, منسوبات الأقسام النسائية بالمسجد النبوي والمسجد الحرام ومكتبة الحرم المكي، عبر اتصال مرئي من مكتب معاليه بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي, هنأهم خلاله بعيد الفطر المبارك ونجاح موسم العمرة والزيارة، بصورة خاصة ومتميزة في الأقسام النسائية، داعياً الله تعالى أن يوفق الجميع لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

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