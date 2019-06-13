خالد بن سلمان: سنواجه جرائم ميليشيا الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر

كل الوطن- متابعات- أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع أن وسائل الردع الحازمة سيتم اتخاذها للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال: “أؤكد أننا سنردع كل من يحاول المساس بأمننا ومصالحنا، مع التزامنا بكافة القوانين الدولية وقواعدها العرفية؛ حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة”.

كما أكد: “سنواجه جرائم ميليشيا الحوثي بحزم لا ينثني، وصرامة لا تنكسر.. استهدافهم اليوم لمطار مدني تجاوز يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها”، لافتاً إلى أنه “منذ 40 عاماً والنظام الإيراني يعبث في منطقتنا؛ يصنع الموت، وينشر الفوضى والدمار، ويرعى الإرهاب، ويمول الإرهابيين، ومنهم ميليشيا الحوثي”.

وأشار -عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) الليلة- إلى أن “ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مستمرة في جرائمها الخارجة عن القانون والبعيدة عن الأخلاق والمتسقة مع سلوك داعميها، باستهداف مطار أبها الدولي والتسبب بإصابة مدنيين أبرياء من جنسيات مختلفة. أسأل الله لهم الشفاء العاجل”.

وأضاف: “على المجتمع الدولي وكل الدول الداعية للأمن والسلم الدوليين القيام بواجباتها لوقف هذه الممارسات الخطيرة التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه”