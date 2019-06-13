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(البنتاغون): استهداف مطار أبها دليل جديد على نشاط إيران الخبيث

كل الوطن1آخر تحديث : الخميس 13 يونيو 2019 - 5:39 مساءً
(البنتاغون): استهداف مطار أبها دليل جديد على نشاط إيران الخبيث

واشنطن- واس: صرحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لشؤون عمليات القيادة الوسطى الـ “سانتكوم” ريبيكا ريباريتش اليوم، إن “اعتداءات مليشيا الحوثي الأرهابية المدعومة من إيران في اليمن ضد المملكة العربية السعودية والهجوم على مطار أبها الدولي إنما تظهر أدلة جديدة على دور إيران الخبيث والتخريبي في المنطقة ومواصلة لخرق قراري مجلس الأمن رقمي 2216 و2231” . وأضافت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية في تصريحات صحافية لقناة “الحرة” الأمريكية، أن القيادة الوسطى تتابع عن قرب الاعتداء على مطار “أبها”، وأن مثل هذه الأعمال تتسبب في قتل مدنيين أبرياء لا علاقة لهم بالنزاع داخل اليم –

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2019-06-13 2019-06-13
عربي ودولي
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