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اليمن يدين بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مطار أبها الدولي

كل الوطن1آخر تحديث : الخميس 13 يونيو 2019 - 5:49 مساءً
اليمن يدين بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مطار أبها الدولي

عدن- واس: دانت الحكومة اليمنية اليوم بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأسفر عن إصابة 26 شخصاً من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان ” نقلته وكالة الأنباء اليمنية “: إن استمرار هذه الميليشيات الإرهابية باستهداف المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية ومن خلفها إيران التي تمدها بالأسلحة يعكس مدى الخطورة التي باتت تشكلها والنفوذ الإيراني عليها .

وأضاف البيان أن هذا العمل الإرهابي يمثل تحدياً للمجتمع الدولي ورسالة واضحة للعالم بأن هذه الميليشيا الانقلابية لا تريد السلام وليس لديها استعداد للاستجابة لمتطلباته، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الصارمة ضد هذه الميليشيا والقوى الداعمة لها .

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2019-06-13 2019-06-13
عربي ودوليهنا اليمن
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