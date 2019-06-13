كل الوطن- ويب طب: هل تعرف ما هي فوائد خل التفاح؟ فلنتعرف عليها سوية!

فوائد خل التفاح

لخل التفاح العديد من الفوائد والمنافع الصحية.

1-مضاد حيوي طبيعي

اذا كنت مصابا بالاسهال فقد يكون سبب ذلك عدوى بكتيرية وبخلطك للقليل من خل التفاح “ملعقة أو ملعقتين” مع الماء ستجد بأنك قد حللت المشكلة، هذا بالطبع لان من فوائد خل التفاح أنه:

مضاد حيوي طارد و قاتل للطفيليات. له دوراً أثبتته الأبحاث في تهدئة تقلصات الأمعاء بسبب احتواء التفاح على البكتين. يمكن أن يساعد جسمك على التخلص من الفطريات، فهو غني بالإنزيمات الطبيعية التي يمكن أن تساعد على تخليص الجسم من الفطريات والخمائر التي تسبب مرض القلاع.

2- يمنع عسر الهضم

اذا كنت ممن يعانون من عسر الهضم، وخاصة اذا ما قمت بتناول عدة وجبات معا وفي أوقات متقاربة، فعليك باضافة معلقة صغيرة من خل التفاح الى كوب ماء وشربه قبل الطعام بنصف ساعة.

3- يزيل انسداد الأنف ويشفي التهاب الحلق

مللت من انسداد انفك في حالات الزكام؟ عليك بمزج ملعقة من خل التفاح بالماء وسترى الفرق وكيف سيساعد ذلك على اراحة جيوبك الأنفية. حيث ان خل التفاح يساعد على: تفتيت المواد المخاطية في جميع أنحاء الجسم. تطهير الغدد الليمفاوية. تشير البحوث إلى أن خل التفاح يمكن أن يساعد الذين يعانون من الحساسية بسبب قدرته على تخفيف حدة الازدحام في المواد المخاطية والجيوب الأنفية، وبهذا فإنه يمكن أن يساعد أيضا في درء التهابات الجيوب الأنفية والأعراض المرتبطة بها، مثل التهاب الحلق والصداع.

وإذا ما أحسست ببداية اصابتك بالتهاب الحلق، تذكر أن الجراثيم معظمها لا يعيش في بيئة حامضية كبيئة خل التفاح، و بمجرد خلط ربع كوب خل التفاح مع ربع كوب ماء دافئ والمضمضة كل ساعة تقريبا سيساعدك ذلك كثيراً.

4- علاج الإرهاق

إذا كنت رياضياً أو بدأت حديثا بممارسة الرياضة، وقد بدأت تشعر بالاجهاد العضلي الناتج عن تراكم حمض اللاكتيك على العضلات بعد فترة من بذل المجهود، اليك الحل السحري لذلك، اضف الى كوب الماء ملعقة من خل التفاح، فخل التفاح يحتوي على البوتاسيوم والانزيمات التي قد تخفف الشعور بالتعب وبشكل سريع.

5- التخلص من تشنجات الساق المفاجئة

هو علاج شعبي قديم، حيث كان ينصح بإضافة ملعقتي طعام من خل التفاح وقليل من العسل لكوب من الماء ويشرب لتخفيف تشنجات الساق ليلاً.

6- تبيض الأسنان

لقد أثبت فعلياً أن الخل يساعد على ازالة بقع الأسنان وتبيضها وحتى تعقيمها بقتل بكتيريا الفم واللثة، لذا ننصحك بالمضمضة صباحاً بخل التفاح قبل تفريش أسنانك.

7- جيد لصحة الشعر والبشرة

يمكن لخل التفاح أن:

يزيد من تألق شعرك ويقويه عن طريق شطف الشعر به بعد استخدام الشامبو، حيث يمكنك استخدام زجاجة شامبو قديمة، ثم ملئها بنصف ملعقة كبيرة من خل التفاح وكوب من الماء البارد، وغسل شعرك به عدة مرات في الأسبوع وستلاحظ نتائج مذهلة.

ينظم درجة حموضة الجلد ويحافظ على بشرتك، فغسل بشرتك به مع الماء قبل الخلود للنوم، وصباحا قبل وضع المرطب سيساعد على إزالة البقع عن بشرتك واثار حب الشباب وتنقيتها. يعالج الثاليل، وذلك من خلال تبليل قطنة بخل التفاح، ثم ربطها على الثؤلول حيث قد ينتفخ الجلد قليلا عند البعض كرد فعل طبيعي ثم ما يلبث ويسقط الثؤلول، وينبغي مواصلة العلاج لبضعة أيام، للتأكد من عدم عودة الثؤلول.

يساعد في تهدئة الجلد الذي أحرقته الشمس.

يستخدم في المساجات الطبيعية والتدليك، فتدليك اليدين والقدمين به يفيدهما كثيرا في تخليصهم من التعب والاجهاد.

8- يساعد على فقدان الوزن

لقد أثبتت العديد من الابحاث دور خل التفاح والاستهلاك اليومي لحامض الخليك (وهو المكون الرئيسي في خل التفاح) في خفض الوزن والدهون خاصة في منطقة البطن ومحيط الخصر وخفض نسبة الدهون الثلاثية والكولسترول السيء، حيث أنه مذيب جيد للدهون ومنشط لعمليات الأيض في الجسم.

ويمكن استخدامه عن طريق اضافته للسلطة أو لكوب الماء بشرط: الا تزيد كميته المتناولة في اليوم عن ملعقتين كبيرتين. ان لا يتم تناوله وحده على الريق وعلى معدة فارغه.

ويحتوي خل التفاح على نسبة عالية من البوتاسيوم التي تساعد على نقل المغذيات للخلايا وازالة السموم والجذور الحرة من الجسم. ومن فوائد خل التفاح أيضا محافظته على توازن نظام الجسم الداخلي الخاصة، فخل التفاح يساعد الجسم على الحفاظ على مستوى صحي و درجة الحموضة القلوية.

9- يساعد على التخلص من السموم

حيث يعمل خل التفاح على: موازنة درجة الحموضة في الجسم وبالتالي فإنه يساعد في إزالة السموم من الجسم بشكل عام. تظهر الأبحاث أنه يمكن أن يساعد في تنشيط الدورة الدموية والقلب. المساعدة على إزالة السموم من الكبد.

10- يساعدك على تقليل الحرقة

بعض الابحاث تشير إلى أن عصير التفاح والخل يعمل على تصحيح الحموضة العالية (أو مؤشر الـ pH المتدني بالمعدة) وبالتالي المساعدة في الحد من الحرقة.

كما ويقول خبراء العلاج الطبيعي أنه يجب أن تبدأ في الشعور بالارتياح بعد فترة وجيزة جدا من تناول ملعقة صغيرة من خل التفاح يليه كوب من الماء، الا انه يجب أن ننوه بأن خل التفاح لن يناسبك إذا ما كنت تعاني من القرحة