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التحالف العربي: دمرنا أهدافا عسكرية حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 13 يونيو 2019 - 6:35 مساءً
التحالف العربي: دمرنا أهدافا عسكرية حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي

أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الخميس، أنه دمر أهدافا عسكرية حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأضاف التحالف في بيان أن الأهداف التي دمرت في اليمن شملت مخازن صواريخ وأسلحة ومعامل تصنيع.

وأكد أن عملية الاستهداف التي نفذتها قوات التحالف بقيادة السعودية، تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأشار في البيان ذاته إلى أن التحالف استهدف في العملية، خبراء أجانب من تنظيمات إرهابية يعملون مع الحوثيين.

وشدد التحالف العربي على أن “القيادات الحوثية لن تفلت من العقاب” حسب تعبيره.

المصدر: وكالات

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2019-06-13
عربي ودوليهنا اليمن
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