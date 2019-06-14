تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن د. ظافر العجمي :التعامل الأوروبي مع عملة أميركية مزيفة كل الوطن مساعد العصيمى: بين الدبلوماسية والوقاحة؟! كل الوطن عبد العزيز اليوسف: من يربى أبناءنا اليوم؟ كل الوطن أ. د. حمزة الطيار : الوقت بين الصّون والتفريط كل الوطن رجاء عالم: الدرعية كل الوطن طلعت حافظ :الإبلاغ الإلكتروني عن غسل الأموال كل الوطن عبد الله بن بخيت: أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة كل الوطن التحالف العربي: دمرنا أهدافا عسكرية حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي كل الوطن العلماء يحددون أخيرا الآلية الغامضة المسببة لتصلب الشرايين كل الوطن دراسة: البشر يتناولون 5 جرامات من جزيئات البلاستيك كل أسبوع
» » عبد الله بن بخيت: أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة

عبد الله بن بخيت: أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة

كل الوطن1آخر تحديث : الجمعة 14 يونيو 2019 - 2:34 صباحًا
عبد الله بن بخيت: أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة

ما يجري في السودان والجزائر واليمن وسورية والصومال وليبيا لا يوجد فيه أي مؤامرة أجنبية، كل هذه المشكلات ثمرة للأوهام الكبيرة.

استطاع إعلام جمال عبدالناصر أن يرسخ في عقولنا كلمة الوحدة حتى أصبحت هدفاً مقدساً، مجرد مناقشتها كفر بواح، لا أحد يجرؤ على المطالبة بأن يستقل المتحاربون كل بدولته وأرضه، بقاء شعوب أو طوائف لا يجمعهم سوى ادعاءات أيديولوجية لا يمكن أن يحقق سلاماً أو تقدماً أو استقراراً.

كثير من منظري الوحدة يدعون أن الأوروبيين توحدوا رغم اختلافاتهم الثقافية والأيديولوجية واللغوية والدينية والتاريخية والأحقاد بينهم. يخرج إلينا من يقول إن أوروبا أزالت الحواجز والجوازات والحدود بينها وأصبح المواطن الأوروبي مواطناً في كل دول الاتحاد، لا يرى هؤلاء التاريخ المرير الذي دفعهم إلى هذه الوحدة، الوحدة بين فرنسا وألمانيا هي الحل الوحيد لحل النزاع المدمر بين الشعبين، الوحدة الاقتصادية على وجه الخصوص هي الخيار الوحيد لحماية الشعبين من حرب سوف تزيل الشعبين من الوجود.

نضج الشعوب الأوروبية أو التعقل الذي يسمهم الآن لم يأتِ مجاناً أو عبر نصائح أو محاضرات أو دعاوى دينية أو أيديولوجية. دفع الأوروبيون ثمنه مئات الملايين من شعوبهم، كل متر من القارة الأوروبية سالت عليه دماء عشرات من الضحايا من مدنيين وعسكريين. عدد قتلى الحرب العالمية الثانية من الشعوب الأوروبية أكثر من عدد قتلى العرب والمسلمين في كل حروبهم منذ حرب البسوس إلى يومنا هذا، الوحدة هي الخيار الوحيد والأخير وما سواه زوال الشعوب الغربية عن وجه الأرض.

عندما أطلق جمال عبدالناصر وغيره من الوحدويين دعاواهم الوحدوية لم يجدوا سبباً سوى بعض الكلمات الفارغة من المعنى عزة كرامة، لك أن تتخيل أن شعار حزب البعث العربي الاشتراكي يقول (أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة). منذ أربعين سنة وأنا أحاول أن أعرف هذه الرسالة الخالدة دون جدوى.

ثمة مثل شعبي سعودي يقول: (طاح العريان على المتويزر)، إذا أردت أن توحد بين سورية والعراق -على سبيل المثال- ما الذي سيجنيه أي من الشعبين، كل ما في الأمر أن الصراع بين السنة والشيعة والأكراد الدائر في العراق سيضاف إليه صراع مع العلويين والدروز. مضى على الوحدة بين اليمنيين أكثر من عشرين سنة لم يعقد أحد مؤتمراً يقيم فيه ما الذي جناه الشعبان من هذه الوحدة التي فرضها علي عبدالله صالح بالدبابة.

الوحدات بين الدول إما أن تفرض بالقوة أو أن تقوم على المصالح. لا تقوم الوحدة بين الشعوب على العقائد أو على الأوهام.

——————————————————————-

عبد الله بن بخيت

الرياض

رابط مختصر
2019-06-14 2019-06-14
كتاب وأقلام
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

فيديوهات
منوعات
ملفات ساخنة
كل الوطن1