خريطة المواقع الأثرية في السعودية

تزخر المملكة العربية السعودية بالعديد من المناطق الأثرية التي تعود لأزمنة وحضارات مختلفة، حيث ساعد على ذلك مساحة المملكة المترامية الأطراف وتعاقب العديد من الحضارات عليها، ما شكل مواقع أثرية غنية ومتنوعة، نأخذكم بجولة إلى أهم المواقع الأثرية في السعودية، وذلك بحسب بعض مناطق المملكة.

منطقة مكة المكرمة

– جدة التاريخية

أو جدة البلد يعود تاريخها حسب بعض المصادر إلى ما قبل الإسلام، وتعد نقطة التحول فيها كبلدة عندما اتخذها الخليفة الراشدي عثمان بن عفان رضي الله عنه ميناءً لمكة المكرمة وتضم جدة التاريخية عددًا من المعالم والمباني الأثرية وأدرجت ضمن مواقع التراث العالمي عام 2014.

– قصر شبرا التاريخي

يقع في مدينة الطائف وشيده الشريف علي عبدالله بن محمد بن عبدالمعين بن عون باشا عام 1323ه الموافق 1904م، وتم تحويله إلى متحف إقليمي لمحافظة الطائف وافتتح لاستقبال الزوار.

منطقة المدينة المنورة

– الحجر مدائن صالح

هي موقع أثري يقع في محافظة العُلا وتعد مدائن صالح من أهم حواضر الأنباط بعد عاصمتهم البتراء، إذ تحتوي على أكبر مستوطنة جنوبية لمملكة الأنباط بعد البتراء في الأردن، تضم آثار مدائن صالح 153 واجهة صخرية منحوتة، كما تضم عددًا من الآثار الإسلامية، وفي سنة 2008م تم تسجيل الموقع ضمن قائمة مواقع التراث العالمي.

– مدينة العلا القديمة

وتمثل البلدة الإسلامية وتعود لبدايات العصر الإسلامي وإحدى ثلاث مدن إسلامية في العالم أجمع ما زالت باقية، وقد هجرت تمامًا من السكان قبل أربعين عامًا تقريبًا.

منطقة الرياض

– حي الطريف في الدرعية

تعد الدرعية رمزًا وطنيًا بارزًا في تاريخ المملكة العربية السعودية، وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة أن حي الطريف في مدينة الدرعية موقع تراث عالمي.

– قصر المصمك

وهو حصن مبني من الطوب الطيني ويقع وسط الرياض، ويعد من المباني الأصلية القليلة الباقية إلى الوقت الحاضر، ويحوي الآن بداخله متحفًا مخصصًا لتوحيد المملكة العربية السعودية، وتعني كلمة مصمك أو مسمك البناء السميك المرتفع الحصين.

المنطقة الشرقية

– قلعة تاروت

هي قلعة أثرية تقع على قمة تتوسط جزيرة تاروت جنوب غربي بلدة الديرة، شرق محافظة القطيف، يرجع تاريخها إلى خمسة آلاف عام ما قبل الميلاد، بينما يعتقد آخرون بأن تاريخ بنائها يرجع إلى عهد الدولة العيونية.

منطقة جازان

– قلعة الدوسرية

قلعة أثرية تتربع على جبل في وسط مدينة جازان جنوب المملكة العربية السعودية. يعود تاريخ بنائها إلى الدولة العثمانية، حيث كانت مقرًا للحاكم التركي في جازان، تأخذ القلعة شكل المربع وهي مدعمة بأربعة أبراج ضخمة.

منطقة عسير

– قرية رجال ألمع التراثية

هي منطقة جبلية، وتم إنشاء متحف ألمع الدائم للتراث عام 1405هـ بمبادرة عامة من أهالي المحافظة بهدف حفظ تراث منطقتهم، وتولى أبناء القرية جمع المقتنيات القديمة التي تبرع بها الأهالي.

منطقة تبوك

– مدائن شعيب

هي مدينة أثرية تضم بيوتًا ومعابد أثرية منحوتة في الصخر والجبال وتشبه آثار مدائن صالح، يرى بعض علماء الآثار أنها تعود إلى الألفية الثانية قبل الميلاد.

منطقة حائل

– قرية ذي عين الأثرية

هي قرية أثرية تقع في تهامة ونشأت في القرن العاشر الهجري وعمرها يزيد على 400 سنة. بنيت القرية على قمة جبل أبيض وتشتهر بزراعة الموز والليمون والفلفل والريحان والكادي، والصناعات اليدوية. تضم القرية العديد من البيوت والمكونة من طابقين إلى أربعة طوابق ومسجدًا صغيرًا والعديد من الحصون المستخدمة للدفاع عن القرية والمراقبة.

منطقة القصيم

– قصر عنيزة الأثري «بيت البسام»

هو أحد المنازل التراثية في عنيزة، وهو عبارة عن قصر طيني يمثل طراز العمارة القديمة فيها، بأسقف من شجر الأثل وجريد النخل. يعد البيت أحد المعالم البارزة بمنطقة القصيم، يتميّز البيت بالارتفاع العالي للسقوف.

– برج الشنانة

هو معلم أثري يقع في الشنانة بـمنطقة القصيم، شُيّد في أوائل القرن الثاني عشر الهجري لغرض الاستطلاع والمراقبة، وقد ذُكر في الكتب أنه بُني عام 1170هـ. يبلغ ارتفاعه 27م تقريبًا ويأخذ البرج الشكل المخروطي، وقاعدته مستديرة الشكل يبلغ محيطها نحو 21م تقريبًا.

المصدر: سيّدتي