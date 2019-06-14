كيفية صنع سيروم آمن لعلاج الشعر التالف

أولى خطوات علاج الشعر التالف، تكون بتجنّب الأسباب التي تؤدّي إلى تلف الشعر، وهي:

• لا بدّ في البداية من الامتناع عن استخدام أدوات التصفيف الكهربائيّة، كمجفّف الشعر، المكواة وسواهما. • التوقّف تماماً عن صبغ الشعر لما تحتويه الصبغات من موادّ كيميائيّة من شأنها أن تفاقم المشكلة، وعلى رأسها مادّة الأمونيا، هذا إضافة إلى ضرورة عدم اللّجوء إلى أيّ من العلاجات الكيميائيّة، كالبروتين، تبييض الشعر وغير ذلك… • غسل الشعر بالماء الفاتر وتجفيفه بلطف، إذْ إنّ الشعر المبلّل يكون أكثر عرضة للتقصّف، لذا يجب عدم فركه بقسوة. • الاكتفاء بالاستحمام مرّة أو مرّتين في الأسبوع كأقصى حدّ، لأنّ الاستحمام اليوميّ واستخدام الشامبو بكثرة يسلب الشعر زيوته الطبيعيّة التي تقي الشعر من الجفاف والتلف. ينصح خبراء العناء بالشعر باللّجوء إلى الشامبو الجافّ إذا كان الشعر دهنيّاً. • تمشيط الشعر بمشط ذي أسنان عريضة والامتناع عن استخدام الفرشاة . • اتّباع نظام غذائيّ صحّي يحتوي على الفيتامينات، المعادن، البروتينات، الكربوهيدرات الضروريّة لصحّة الشعر، مثل البيض، السمك ، الصويا والفواكه. • الإكثار من تناول المياه يوميّاً بمعدل لا يقلّ عن 8 أكواب يوميّاً. • تناول المكمّلات الغذائيّة بعد استشارة الطبيب. • قصّ وتشذيب الشعر التالف بانتظام. • اللّجوء إلى العلاجات الطبيعيّة التي تعتبر أكثر أماناً وفعاليّة، لكنّها تتطلّب المواظبة والصبر للوصول إلى النتائج المرجوّة. • من بين هذه العلاجات، السيروم الذي يمكن إعداده في المنزل بمكوّنات طبيعيّة متوفّرة في متناول الجميع وبسعر زهيد، يغطّي سطح الشعيرات، فيجعلها أكثر مرونة، لامعة ويسهل التحكّم بها، كما يحمي الشعر من العوامل الخارجيّة التي تتسبّب بتلفه.