ظهور إعلامي مكثف لـ دينا الشربيني.. هل حان وقت إعلان الزواج رسميا أخيرا؟!

دينا الشربيني شغلت الجمهور على مدار الأيام الماضية، بعد حديثها للمرة الأولى بصراحة عن علاقتها بالنجم عمرو دياب، وذلك خلال لقاءها مع فريق عمل مسلسلها “زي الشمس” ضمن برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على mbc مصر.

عمرو دياب يسمح لدينا الشربيني بالحديث عن ارتباطهما أخيرا

دينا الشربيني خلال اللقاء قالت أن عمرو دياب هو الداعم الأول لها في حياتها، وهو الشخص المقرب لها، لافتة إلى أنه كان دوما يحاول أن يجعلها تفكر بشكل إيجابي حينما كانت تتعرض لضغوط في تصوير مسلسل “زي الشمس”، مؤكدة أنه سعيد بنجاحها في العمل أكثر من فريق المسلسل نفسه،، حيث قدمت دينا دور نور التي تنخدع في شقيقتها وحبيبها، وتقضي حياتها تبحث عن قاتل الأخت الخائنة.

اتفاق متأخر!

دينا الشربيني التي كانت تشترط على مقدمي البرامج ألا يتطرقوا لقصة ارتباطها بعمرو دياب أبدا، مثلما حدث فيما قبل حينما ظهرت في عدة برامج وأبرزها “صاحبة السعادة” مع إسعاد يونس، على ما يبدو أنها اتفقت مع عمرو دياب على الكشف عن مزيد من تفاصيل علاقتهما، خصوصا بعدما ظهرا معا كثنائي بشكل رسمي في الإعلان الرمضاني الشهير.

دينا الشربيني لم تعد تتهرب من الظهور الإعلامي

وفي الوقت الذي كانت تتهرب فيه دينا الشربيني من الظهور الإعلامي، باتت أكثر ترحيبا باللقاءات، فبعد أيام من حلقتها المثيرة للجدل في “الحكاية”، تظهر غدا ـ الخميس ـ مع المذيعة إنجي علي، ضمن برنامج “أسرار النجوم” عبر إذاعة نجوم إف إم، ومن المقرر أن تتطرق دينا للحديث عن مزيد من تفاصيل حياتها الشخصية التي كانت تعتبرها خطا أحمر فيما قبل، وكانت ممنوعة من الحديث عنها بسبب جدل زواجها بعمرو دياب.

المصدر: مجلّة هي