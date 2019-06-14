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الصحفيون العرب والأفارقة يندّدون بهجوم الحوثيين على مطار أبها

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 14 يونيو 2019 - 3:00 مساءً
الصحفيون العرب والأفارقة يندّدون بهجوم الحوثيين على مطار أبها

كل الوطن – واس: نددت الشبكة الدولية للصحفيين العرب والأفارقة بالهجوم الصاروخي على صالة المسافرين بمطار أبها الدولي الذي تبنته المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وأوضحت الشبكة في بيان أصدرته أمس أن هذا العمل الإرهابي الدنيء يعكس مواصلة إيران لاستهداف المدنيين في المملكة عبر مد مليشيا الحوثي الإرهابية بأنواع السلاح.

وشدد البيان على إدانة الشبكة لهذا العمل الإجرامي الجبان الذي استهدف مواطنين أبرياء وعدته تعدياً سافراً على سيادة دولة لها وزنها في المنطقة والعالم.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه نظام طهران، ووقف أنشطة الجماعات الإرهابية التي يمولها نظام طهران الساعي الى إدخال منطقة الشرق الأوسط في أتون الأزمات والحروب.

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2019-06-14
عربي ودولي
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