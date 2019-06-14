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متهمة نيمار بالاغتصاب في ورطة كبيرة

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 14 يونيو 2019 - 6:05 مساءً
متهمة نيمار بالاغتصاب في ورطة كبيرة

أعلنت الشرطة البرازيلية اليوم أنها تقدمت بشكوى تشهير ضد ناجيلا تريندادي، التي تتهم نجم كرة القدم البرازيلية وفريق باريس سان جيرمان نيمار باغتصابها، بعدما ألمحت إلى أن الشرطة فاسدة.

وتطرقت عارضة الأزياء إلى مسألة الفساد خلال مقابلة مع محطة “إس بي تي”، تحدثت خلالها عن السرقة المزعومة للوحة إلكترونية تحتوي على الجزء الثاني من تسجيل الفيديو الأساسي للاغتصاب المزعوم في منتصف مايو الماضي في باريس.

وعندما قال لها مقدم المقابلة إن الشرطة لم تجد في منزلها حيث حصلت السرقة أي بصمات غير بصماتها وبصمات إحدى العاملات، أجابت البرازيلية: “إذن الشرطة ترتشي؟ أم لا؟ أم أنا مجنونة”؟

وإزاء هذا التصريح أقدمت الشرطة البرازيلية على تقديم شكوى ضد تريندادي بالتزامن مع نشر بيان اليوم تدافع فيه عن “شفافيتها المطلقة، وحيادها ونزاهتها”.

وتتراكم المشاكل على عارضة الأزياء منذ أن تقدمت بشكوى ضد نيمار في 31 مايو الماضي، إذ تخلى محام ثالث هو دانيلو غارسيا دي أندرادي عن مهمة الدفاع عنها.

واحتج أندرادي على تصريحات أدلت بها موكلته تفترض فيها أنه (المحامي) متورط في السرقة المزعومة للوحة الإلكترونية.

ويتعلق الأمر بالفيديو الذي نشر الجزء الأول منه على شبكات التواصل الاجتماعي، خلال لقاء بينها وبين نيمار في اليوم التالي للاغتصاب المزعوم في باريس. وحسب المدعية، تحتوي هذه المقتطفات الموجودة في الجزء الثاني على أدلة دامغة على إدانة اللاعب.

وكان نيمار أغلى لاعب في العالم تحدث عن علاقة جنسية مع المرأة البالغة 26 عاما، وكان على اتصال بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه ينفي بشكل قاطع تهمة الاغتصاب.

المصدر: وكالات

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