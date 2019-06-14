شكر على تعزية آل زنان

خالد زنان – الباحة:

(إنا لله وإنا إليه راجعون ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها)

لقد عجزت أن أُسطر ما تستحقونه من الثناء والإجلال والتقدير والعرفان ولا أملك إلا أن :

شكراً جزيل الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لكل من قدم لي ولعائلتي التعزية في فقيدتنا الغالية ( غدير خالد زنان ) نسأل الله لها الرحمة والمغفرة وأن يتغمدها بواسع رحمته ، الشكر موصول لكلّ من واسانا بتقديم العزاء وإهداء الدعاء بأي وسيلة حضورياً أو هاتفياً أو بالرسائل أو بأي وسيلة غير ذلك. وكلّ من كتب في وسائط التواصل الاجتماعي. وكلّ من دعا لها ولنا بظهر الغيب. جزاكم الله جميعاً عنّا وعن فقيدتنا خير الجزاء. وجمعنا وإياكم في مستقر رحمته بعد عمر طويل عامر بصالح العمل وبطيب الذِّكْر. ونسأل الله أن لا يريكم سوء أو مكروه في أنفسكم ولا في من تحبون.

وأستبيحكم العذر في التقصير وأقول شكر الله سعيكم وأعظم أجركم وجزاكم الله خير الجزاء.

إِنَّ ِللهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلَّ شَيءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى فَلْنصْبِرُ وَلنحْتَسِبْ. ” إنَّا لِلّه وَإنَّا إِلَيّه رَاجِعُون “