يعزز المناعة ويحارب الشيخوخة.. فوائد مذهلة لبذور البطيخ

تعدّ فاكهة البطيخ واحدة من الفواكه المحببة والمنتشرة في البلدان العربية في فترة فصل الصيف، كما يفضل البعض تناول بذور البطيخ السوداء. ويجهل الكثير من الناس فوائد هذه البذور وبخاصة المحمّصة منها، وقد نشر موقع “healthline” خمس فوائد يمكن الحصول عليها من هذه البذور:

أولاها لمرضى السكري: إذ تساعد بذور البطيخ في السيطرة على نسبة السكر في الدم، وتحسين حساسية الأنسولين في الجسم. كما يمكن لبذور البطيخ أن تمنح مرضى السكري فترة راحة من متاعب المرض. ومع ذلك، فإنّ بذور البطيخ مرتفعة قليلًا على مقياس السعرات الحرارية، وبالتالي يجب استهلاكها وفقًا للنظام الغذائي.

الفائدة الثانية : لحماية القلب.. حيث يُعتبر الماغنيسيوم وهو أحد المعادن العديدة الموجودة في بذور البطيخ. وفي حفنة من بذور البطيخ (4 غرامات)، ستحصل على 21 ملغ من الماغنيسيوم.المفيدة للقلب وتنصح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بحصول البالغين على 400 ملغ من هذا المعدن يوميًّا، ويُعتبر هذا المعدن مفيدًا للمحافظة على وظائف الأعصاب والعضلات والمناعة والقلب. الفائدة الثالثة ..يقوي المناعة: إذ تحتوي حفنة من بذور البطيخ على حوالى 0.29 ملغ من الحديد. وهو العنصر المهم لتكوين الهيموغلوبين الذي يحمل الأوكسجين عبر الجسم. كما أنه يساعد جسمكِ على تحويل السعرات الحرارية إلى طاقة.

الفائدة الرابعة . يمنع الشيخوخة المبكّرة: فهو يمنع ظهور حب الشباب، ويرطب البشرة، ويمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكّرة. كما ويمكن للاستهلاك المنتظم لهذه البذور، أن يديم مرونة البشرة. الفائدة الخامسة تنظيم ضغط الدم: حيث تحتوي بذور البطيخ على العديد من الأحماض الأمينية، ومن أهمها الأرجينين، والذي يمكن من تنظيم ضغط الدم وتساعد في علاج أمراض القلب التاجية.