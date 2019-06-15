جبل الأفاعي بأذربيجان الذي تحطمت قمته إلى نصفين.. والسبب؟

لطالما كان جبل الأفاعي بأذربيجان مكاناً غامضاً، وألهم ذلك السكان على نسج مختلف الأساطير حوله، فما هو السبب وراء تسميته كذلك؟ وما علاقة الجبل بسفينة نوح؟

ويقع جبل الأفاعي، أو “إيلانداغ” باللغة الأذربيجانية، في منطقة جولفا. ويُعد الجبل من إحدى أبرز رموز جمهورية ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي في أذربيجان.

ومن بين الأساطير التي نسجت حوله، أسطورة تتعلق باسمه. ووفقاً للأسطورة، تعود تسمية جبل الأفاعي إلى الأفاعي التي كانت موجودة فيه. ويُقال إنه كان للجبل القدرة على حماية الأشخاص الطيبين من الأشرار. وآنذاك، لم يكن عليهم سوى الاختباء بين صخور الجبل، وكانت الأفاعي تهاجم من يرغب في إلحاق الأذى بهم بلا رحمة!

ولكن في الوقت ذاته يؤكد المحليون عدم وجود الثعابين على جبل الأفاعي على الإطلاق.

بأذربيجان.. جبل أسطوري تحطمت قمته إلى نصفين بسبب سفينة نوح ولعل الأسطورة التي تفتن سامعيها بشكلٍ أكبر هي الأسطورة التي تتعلق بشكل قمة جبل الأفاعي المميز، فبدلاً من قمةٍ حادة، يمكن رؤية قمة تتميز بكونها مقسومة إلى نصفين.

بأذربيجان.. جبل أسطوري تحطمت قمته إلى نصفين بسبب سفينة نوح وتتعلق قمته المقسومة بسفينة نوح، حيث قيل إنه أثناء انحسار الطوفان، اصطدمت السفينة بالجبل، وقامت بتقسيم قمته إلى نصفين، وذلك قبل أن ترسو السفينة على جبل آخر أعلى ارتفاعاً على بعد 100 كيلومتر تقريباً. وأسفر ذلك عن شكل القمة الحالي.

بأذربيجان.. جبل أسطوري تحطمت قمته إلى نصفين بسبب سفينة نوح وبإمكان الراغبين في استكشاف جبل الأفاعي الحصول على منظر رائع له من “قلعة ألينجا” التاريخية من القرون الوسطى المتواجدة على جبل مجاور. وما عليهم سوى تسلق ألفين خطوة نحو الأعلى!