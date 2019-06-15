تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن “خمسة ونص” يثير أزمة مع نقابة الممرضين وشركة “الصباح” ترد كل الوطن شقيقة عزت أبو عوف تكشف آخر تطورات حالته الصحيّة كل الوطن فيصل الفايق: إلى الاتحاد الأوروبي .. ماذا بعد الاثبات؟ كل الوطن تركي آل الشيخ: أتمنى من الشركات السعودية تقديم رعاية لـ “شيفيلد يونايتد” كل الوطن صور بملابس داخلية تحرم طبيبة من ممارسة مهنتها في بورما كل الوطن صورة لترامب وهو يعانق العلم الأمريكي تثير الاستياء في شبكات التواصل الاجتماعي كل الوطن جدّة: “الصحة” تضبط كميات من الأدوية النفسية والجنسية بحوزة عمالة في صيدلية كل الوطن بريطانيا تتهم إيران بالهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان كل الوطن 7 ملايين شخص يواجهون نقصاً حرجاً في الغذاء بجنوب السودان كل الوطن جبل الأفاعي بأذربيجان الذي تحطمت قمته إلى نصفين.. والسبب؟
» » صور بملابس داخلية تحرم طبيبة من ممارسة مهنتها في بورما

صور بملابس داخلية تحرم طبيبة من ممارسة مهنتها في بورما

كل الوطنآخر تحديث : السبت 15 يونيو 2019 - 2:49 مساءً
صور بملابس داخلية تحرم طبيبة من ممارسة مهنتها في بورما

قالت طبيبة وعارضة أزياء في بورما السبت إنها ستطعن في قرار نقابي منعها من ممارسة الطب، بسبب نشرها لصور لها بملابس داخلية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وألغت نقابة الأطباء في بورما (ميانمار) ترخيص الطبيبة في رسالة بتاريخ 3 يونيو، مبررة أن القرار جاء بسبب “أسلوب لباس يتناقض مع الثقافة والتقاليد في بورما”.

وتنشر نانغ موي سان (29 سنة) صورا لها بملابس السباحة وملابس داخلية منذ أن أصبحت عارضة للأزياء سنة 2017 بعد أن مارست الطب لخمس سنوات قبلها.

وقالت الطبيبة المفصولة “على الرغم من أنني لا أمارس الطب حاليا، إلا أنني أتمنى استئناف ممارسته مستقبلا”، قبل أن تضيف “أنا لا أرتدي هذه الملابس عندما أعالج مرضاي”.

ووصفت موي سان القرار بأنه “غير مقبول”، ورفضت تدخل النقابة في “حريتي الشخصية التي لا تعنيهم”.

ويرى متتبعون للشأن الاجتماعي في بورما أن الجيل الشاب في البلاد يتبنى أسلوبا غربيا في اللباس، إلا أن نظرته تبقى سلبية تجاه الصور التي قد يفهم أنها تحتوي على إيحاءات جنسية واضحة.

المصدر: لوفيغارو + أ ف ب

رابط مختصر
2019-06-15 2019-06-15
منوعات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن