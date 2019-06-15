تركي آل الشيخ: أتمنى من الشركات السعودية تقديم رعاية لـ “شيفيلد يونايتد”

كل الوطن – الرياض: عبر معالي المستشار في الديوان الملكي تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن أمنيته في تقديم الشركات السعودية والوطنية رعاية لفريق شيفيلد يونايتد الانجليزي الذي يملكه الأمير عبدالله بن مساعد.

وأوضح آل الشيخ أن عقود الرعاية هذه تعد فرصة للحضور السعودي في الدوري الانجليزي، مؤكداً “ننتظر وقفتكم مع الناجحين من أبناء الوطن في الخارج”

وأشار في تغريدة تنص على “نفكر جدياً لتقديم عرض للرعاية لمواسم الترفيه في المملكة ولنشاطات الترفيه خصوصاً أن الدوري الانجليزي من أهم منصات الدعاية في العالم فهو أكثر بطولة مشاهدة”

الجدير بالذكر أن الأمير عبدالله بن مساعد استثمر في نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي عام 2013م حينما كانت قيمته السوقية 20 مليون جنيه استرليني وإيراداته السنوية، وشكل دخل يوم المباراة الإيراد الأكبر للنادي بمبلغ 8,7 ملايين، ويليه النقل التلفزيوني الذي بلغت إيراداته 8,1 ملايين، وبلغت مداخيل النادي من الأنشطة التجارية 1,9 مليون، و1,3 مليون مداخيل أخرى، وعلى الجانب الآخر، بلغت التكاليف التشغيلية للنادي 30,3 مليون جنيه استرليني، منها 19 مليوناً تشكل رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، ووصل عدد رعاة النادي لــ11 راعياً، أبرزهم «أديداس الراعي الرسمي لملبوسات النادي – رامسدينس كارنسي – دور ديلز».

يذكر أن تأهل شيفيلد يونايتد عام 2017م من دوري الدرجة الثانية ضاعف من قيمة النادي السوقية من 20 إلى 41 مليون جنيه استرليني، كما تضاعفت الإيرادات بنسبة 75% من 11,4 مليوناً إلى 20 مليوناً (يوم المباراة من 6,5 إلى 8,7 بنسبة زيادة 34% – النقل التلفزيوني زادت إيراداته بنسبة 400% من 1,6 إلى 8,1 مليون – والأنشطة التجارية زادت من 1,7 إلى 1,9 مليون بنسبة 12%)، وفي حال تأهل الفريق إلى «البريميرليغ» من المتوقع أن تصل إيراداته الموسم المقبل إلى 150 مليون جنيه استرليني.